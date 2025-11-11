شەفق نيوز یەکەم ساعەتەیل دەنگدان گشتی لە عراق و هەرێم کوردستان توومار کەێد.. وینە

شەفق نيوز- عراق

یەمەن ساعەتەیل شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، دەسکردن دەنگدان گشتی هەڵوژاردن پەرلەمان لە شمارەیگ پارێزگایەیل عراق و هەرێم کوردستان وەخوەی دی.

وەگورەی وینەیل کامیرای ئاژانس شەفەق نیوز، لە هەرێم کوردستان، وەتایبەت پارێزگایل هەولێر و سلێمانی، هاوڵاتیەیل بە لە وەخت زەوییگ دەسکردنە دەنگدان، لەناو ئامادەکاریەیل رێکخستنی تەواو و ڕێکوپێکی بەرزیگ لەتاو بنکەیل.

لە پارێزگای کەرکوک، وەئامادەبوین خاسیگ دەسوەپی کرد وەکوێک وازکردن دەرەیل بنکەیل دەنگدان، وەگەرد هاوکاری ناوەین هاوڵاتیەیل و لایەنەیل ئەمنی و چەودیاریکردن.

لە بەسرە و زیقار، یەمەن ساعەتەیل بڵاوبوین فراوانیگ لەلایەن هیزەیل ئەمنی وەخوەی دی، ئەرا مقیەتیکردن بنکەیل دەنگدان، وەلێ جموجویل دەنگدەرەیل مەوقەی شەوەکی کەم بوی.

لە بەغداد، رێکوپیکی بەرزیگ لە دەنگدان بوی، وەلێ جویلەی دەنگدان کەم بوی.

لە دیالە، لە ساعەتەیل زوی بەشداریکردن سنووردار بوی، لە وەختیگ هیزەیل ئەمنی بڵاو بوینە ئەرا مقیەتیکردن کاروبار هەڵوژاردن.

شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، دەسکریا وە هەڵوژاردن گشتی ئەرا خوا شەشەم پەرلەمان عراق.