شکستهاوردن وە پەلاماریگ مووشەکی لە بەغداد

2026-03-03T11:12:36+00:00

شەفەق نيوز- بەغداد 

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن سەکوو مووشەکییگ کە لە ناوچەی ئەبو غرێب خوەرئاوای بەغداد ئامادە کریاوێد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزەیل ئەمنی سەکوو مووشەکییگ لە ناوچەی ئەبو غرێب پەیا کردن، و لە نزیکی پەنج مووشەک ئامادە ئەرا وەشانن کریاوێد، لە تەقەلای پەلاماردان شوینەیلیگ گرنگ.

هەرلیوا، سەرچەوەگە ئاشکرای هویردەکاریەیلیگ زیاتر لەو لایەنە نەکرد کە لەی کارە وەرپرس بویە یا ریکارەیل دویای پەیاکردنی.

