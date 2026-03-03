شکستهاوردن وە پەلاماریگ مووشەکی لە بەغداد
2026-03-03T11:12:36+00:00
شەفەق نيوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن سەکوو مووشەکییگ کە لە ناوچەی ئەبو غرێب خوەرئاوای بەغداد ئامادە کریاوێد.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزەیل ئەمنی سەکوو مووشەکییگ لە ناوچەی ئەبو غرێب پەیا کردن، و لە نزیکی پەنج مووشەک ئامادە ئەرا وەشانن کریاوێد، لە تەقەلای پەلاماردان شوینەیلیگ گرنگ.
هەرلیوا، سەرچەوەگە ئاشکرای هویردەکاریەیلیگ زیاتر لەو لایەنە نەکرد کە لەی کارە وەرپرس بویە یا ریکارەیل دویای پەیاکردنی.