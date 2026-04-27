شێر وەرەلایگ هيزەیل ئەمنی لە دیالە خستە ئامادەباشی (وینە و ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز - دیالە
هيزەیل ئەمنی لە پارێزگای دیالە، نیمەشەو دویەشەو دووشەممە، ئۆپراسیۆن گەردین فراوانیگ دەسوەپيکردن دویای رەسین خەوەریگ لە بويين شێریگ وەرەلا لە ناوڕاس پارێزگاگە.
سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هيزیگ ئەمنی دەسکردنە وە گەردین و وەشکین لە ناوچەی (دور الزراعة) لە لای ناوچەی (ئەسوەد) لە دەورگرد بەعقوبە، دویای ئەوەگ خەوەریگ رەسیە دەسیان باس لە شێریگ وەرەڵا لەو ناوچە کەێد.
سەرچەوەگە وتیش: وینەیگ لە ناو کۆمەڵایەتییەیل بڵاو بویە کە وتنە هن ئی گیانەوەرەسە، باوجی تا ئیسە لە راسی وینەگە دڵنیا نەوینە.
دیاری کرد، ئۆپراسیۆن گەردینەگە هیمان وەردەوامە، تا ئەو وەختە لە راسی خەوەرەگە و وردەکارییەیلی دڵنیا بوون.