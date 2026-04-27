‏شێر وەرەلایگ هيزەیل ئەمنی لە دیالە خستە ئامادەباشی (وینە و ڤیدیۆ)

‏شەفەق نیوز - دیالە

‏هيزەیل ئەمنی لە پارێزگای دیالە، نیمەشەو دویەشەو دووشەممە، ئۆپراسیۆن گەردین فراوانیگ دەسوەپيکردن دویای رەسین خەوەریگ لە بويين شێریگ وەرەلا لە ناوڕاس پارێزگاگە.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هيزیگ ئەمنی دەسکردنە وە گەردین و وەشکین لە ناوچەی (دور الزراعة) لە لای ناوچەی (ئەسوەد) لە دەورگرد بەعقوبە، دویای ئەوەگ خەوەریگ رەسیە دەسیان باس لە شێریگ وەرەڵا لەو ناوچە کەێد.

‏سەرچەوەگە وتیش: وینەیگ لە ناو کۆمەڵایەتییەیل بڵاو بویە کە وتنە هن ئی گیانەوەرەسە، باوجی تا ئیسە لە راسی وینەگە دڵنیا نەوینە.

‏دیاری کرد، ئۆپراسیۆن گەردینەگە هیمان وەردەوامە، تا ئەو وەختە لە راسی خەوەرەگە و وردەکارییەیلی دڵنیا بوون.

