شەکر لە یەکەمە.. عراق وە بڕ 208 ملیۆن دۆلار لە بەرازیل لە ماوەی 3 مانگ هاوردە کەێد
شەفەق نیوز - برازیلیا
داتایەیل وەزارەت ئەوزەڵداین و پیشەسازی و بازرگانی دەرەکی بەرازیل، ئمڕوو یەکشەممە، دیاری کرد بەهای هەناردەکردن بەرازیل ئەرا عراق ڕەسیەسە 208 ملیۆن دۆلار لە ماوەی چارەک دویەم ساڵ 2026، لە وەرانوەر 333 ملیۆن دۆلار لە چارەک یەکەم هەمان ساڵ، وە داوەزیانیگ کە رێژەگەی رەسێدە نزیکەی 37.5%.
وەپای داتاگە، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە، شەکەر قامیش یا شەکەر چەوەندەر و سەکرۆز پاک لە بان لیست ئەو کاڵا بەرازیلییەیلە هاتیە کە هەناردەی عراق کریەن وە بەهای 70 ملیۆن دۆلار، لەدویای ئەویش مانگا و گا زینگبەهای 58 ملیۆن دۆلار، ئەوسا پاقلەی سۆیا وە بەهای 40 ملیۆن دۆلار، و گوشت کەیلگەیل وە بەهای 35 ملیۆن دۆلار.
هەمیش، عراق لە بەرازیل گوشت مانگا یەخکریاگ وە بڕ 2.8 ملیۆن دۆلار، و تەماکوو درووسکریاگ وە بڕ 1.4 ملیۆن دۆلار هاوردە کردیە، وەگەرد ئامادەکریاگەیل چەودێری کیس وە بڕ 608 هەزار دۆلار، و گووشت ئامادەکریاگ و پاشەکەوتکریاگ وە بڕ 378 هەزار دۆلار، و ئامێرەیل راسەوکردن و پزیشکی وە بڕ 364 هەزار دۆلار، وەگەرد ئامێرەیل پرشەکردن شلەمەنی وە بڕ 220 هەزار دۆلار.
داتاگە وەردەوامی پشتبەسان بازار عراقی نیشان دەێد لەبان هاوردەکردن بەرازیل، وە تایبەت کاڵای خواردن و کشاوەرزی، وەبان ئەوەگ داوەزیان تۆمارکریاس لە بڕ هاوردەکردن لە ماوەی چارەک دویەم ساڵ 2026 لە وەنراوەر چارەک یەکەم هەمان ساڵ.