کەشوھەوای عراق.. واران و بەڵاچە و شکیان پلەی گەرمی پەنجایی
2025-08-12T10:04:57+00:00
شەفەق نيوز - بەغداد
راپۆرت دەسەی کەشناسی عراق، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرای مەزەنەی واران وارین لە بەشیگ لە ناوچەیل باشوور و خوەرئاوای وڵات کرد، و بەشیگ لە داتایەیل کەشوهەوا نشان دەن کە پلەی گەرمی داوەزێد، و پلەی پەنجایی لە سوو چوارشەممەو شکێدەو.
وەگورەی راپۆرت دەسەی کەشناسی، کەشوهەوای ئمڕوو سێشەممەی تاوسانی گەرم و تا فرە گەرمە، وەگەرد نیمچە ئەوریگ لە ناوچەیل ناوڕاس و باشوور، و دەرفەت واران سووکیگ وەگەرد تریشقە، لە شارەیل باشوور و ناوچەی خوەرئاوا.
گەرمەیەگە وەگشتی نزیک توومارەیل دویەکەس، و لەی رووژەیل هەفتەگە گەرمە وەلێ لە سوو چوارشەممەو پلەی پەنجابی شکێدەو.