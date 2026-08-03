‏پشوو بۆرسەیل لە بەغدا بەسێد.. وەردەوامبوین لە هەولێر

‏پشوو بۆرسەیل لە بەغدا بەسێد.. وەردەوامبوین لە هەولێر
2026-08-03T09:40:05+00:00

‏شفق نيوز- بغداد/ أربيل

‏هەردووگ بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئمڕوو دووشەممە، بەسیان وەبوونەی پشوو زیارەت چلەی ئیمام حسێن، وەگەرد وەردەوامبوین مامەڵەیل لە بازاڕەل هەولێر پایتەحت هەرێم کوردستان.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت:  بۆرسەی کیفاح و حارسیە دەرەیلیان وازنەکردن وەبوونەی  پشوو باوجی  نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 152250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 151,250 دینار.    

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار  فروشتن رەسیە 152100 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152000 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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