کەشوهەوای مەزەنەکریاگ 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان پلەی گەرمی داوەزیان زیاتر وەخوەی دوینێد.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و و پلەی گەرمی وە (2-3) پلە داوەزێد بەراورد وە توومارەیل دویەکە".
دیاریکرد، " سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود تونی وا ناوراس تا یەواشە وە ئاراستەی باکوور خوەرئاوا".
هەولێر : 34 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 32 پلەی سیلیزی
دهۆک : 33 پلەی سیلیزی
زاخۆ :33 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 29 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 32 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 36 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 32 پلەی سیلیزی
سۆران : 31 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 21 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 37 پلەی سیلیزی.