کەشوهەوای مەزەنەکریاگ 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

کەشوهەوای مەزەنەکریاگ 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
2025-10-01T08:57:38+00:00

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی  زەویلەرزەناسی  هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان پلەی گەرمی داوەزیان زیاتر وەخوەی دوینێد.

کەشناسی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و  و پلەی گەرمی وە (2-3) پلە داوەزێد  بەراورد وە توومارەیل دویەکە".

دیاریکرد، " سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود  تونی وا ناوراس تا یەواشە وە ئاراستەی باکوور خوەرئاوا".

هەولێر : 34 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 32 پلەی سیلیزی

دهۆک : 33 پلەی سیلیزی

زاخۆ :33  پلەی سیلیزی

ئامێدی : 29 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 32 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 36 پلەی سیلیزی  

هەڵەبجە : 32 پلەی سیلیزی

سۆران : 31 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 21 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 37 پلەی سیلیزی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon