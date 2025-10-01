کەشوهەوای مەزەنەکریاگ 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان پلەی گەرمی داوەزیان زیاتر وەخوەی دوینێد.

کەشناسی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و و پلەی گەرمی وە (2-3) پلە داوەزێد بەراورد وە توومارەیل دویەکە".

دیاریکرد، " سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود تونی وا ناوراس تا یەواشە وە ئاراستەی باکوور خوەرئاوا".

هەولێر : 34 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 32 پلەی سیلیزی

دهۆک : 33 پلەی سیلیزی

زاخۆ :33 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 29 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 32 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 36 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 32 پلەی سیلیزی

سۆران : 31 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 21 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 37 پلەی سیلیزی.