‏کەشوهەوای مانگ ئایندە.. هویچ شەپوولیگ سەردی و داوەزیان گەپیگ پلەی گەرمی نییە

2025-10-26T07:11:08+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏پسپۆر کەشناسی سادق عەتیە، ئمڕوو یەکشەممە، مەزنەکرد لە مانگ نۆڤەمبەر ئایندە هویچ شەپوولیگ سەردی توومارنیەکرێد و کەشوهەوا سرووشتی بوود وەرز پایز کەمەکەمە ئەرا زمسان ئاڵشتبوود.

‏لە راپۆرتیگ کە لەبان تووڕ کۆمەڵایەتی "فەیسبوک" بڵاوکردیە وەناو نیشان "ئەوزەڵکردنەیل  پلەی گەرمی لەماوەی مانگ ئایندە" هاتییە.

‏عەتیە لە پۆستەگەی راگەیان نمونەیل کەشناسی دیاریکن ئەرا نەوین بەرەی وای سەرد لە کەش ناوچەگە لە ماوەی ئایندە، وە ئەو مانایە داوەزیان پلەی گەرمی کەمە کەمە و سروشتی بوود وەرد وەرەونواچگن وەرز وەبی هویچ شەپوول سەردیگ یا داوەزیان گەپیگ".

‏دیاریکرد "کەشوهەوا لە رووژ مامناوەندەیگ و  لە شەو دەمەو سەردەو بوود لە فرەیگ شارەیل، وەتاوەت وەرد چگنە ناو سێکوت دویەم مانگەگە و وەرد سەردی ئاشکرایگ لەبان بەرزایی کویەیلەو بڕیگ لە ناوچەیل باکوور عراق".

‏لە کۆتایی راپۆرتەگە وت "ئێ هەڵسوکەفتە ە گواستنەوەی سروشتی ناوەین وەرز پاییز و زمسان دانرێد".

