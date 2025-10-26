کەشوهەوای مانگ ئایندە.. هویچ شەپوولیگ سەردی و داوەزیان گەپیگ پلەی گەرمی نییە
شەفەق نیوز ـ بەغداد
پسپۆر کەشناسی سادق عەتیە، ئمڕوو یەکشەممە، مەزنەکرد لە مانگ نۆڤەمبەر ئایندە هویچ شەپوولیگ سەردی توومارنیەکرێد و کەشوهەوا سرووشتی بوود وەرز پایز کەمەکەمە ئەرا زمسان ئاڵشتبوود.
لە راپۆرتیگ کە لەبان تووڕ کۆمەڵایەتی "فەیسبوک" بڵاوکردیە وەناو نیشان "ئەوزەڵکردنەیل پلەی گەرمی لەماوەی مانگ ئایندە" هاتییە.
عەتیە لە پۆستەگەی راگەیان نمونەیل کەشناسی دیاریکن ئەرا نەوین بەرەی وای سەرد لە کەش ناوچەگە لە ماوەی ئایندە، وە ئەو مانایە داوەزیان پلەی گەرمی کەمە کەمە و سروشتی بوود وەرد وەرەونواچگن وەرز وەبی هویچ شەپوول سەردیگ یا داوەزیان گەپیگ".
دیاریکرد "کەشوهەوا لە رووژ مامناوەندەیگ و لە شەو دەمەو سەردەو بوود لە فرەیگ شارەیل، وەتاوەت وەرد چگنە ناو سێکوت دویەم مانگەگە و وەرد سەردی ئاشکرایگ لەبان بەرزایی کویەیلەو بڕیگ لە ناوچەیل باکوور عراق".
لە کۆتایی راپۆرتەگە وت "ئێ هەڵسوکەفتە ە گواستنەوەی سروشتی ناوەین وەرز پاییز و زمسان دانرێد".