کەشوهەوای عراق وەرەو داوەزیان کەمیگ پلەی گەرمی چوود
شەفەق نیوز ــ بەغدا
دەسەی گشتی کەشناسی، ئمڕوو شەممە، راگەیان کەشوهەوای وڵاتەگە وەردەوام بوود لەژیر کاریگەریەیل داوەزیان گەرمی رووکەش، تاوسانیگ گەرم تا تەرمی تونیگ بوود لە وڵاتەگە، وەرد ئامانیگ رووشن دەرکەفتن ئەورەیل جیاواز گاجاریگ لە باشوور خەرئاوا.
دەسەگە لە راپۆرت رووژانەگەی ئاشکرایکرد، پلەی گەرمی، ئمڕوو شەممە، داوەزیان وەخوەی دوینێد بەراورد وە توومارەیل دویەکە، وە جیاوازی یەک تا دوو پلە.
لەباوەت پلەی گەرمی رووژەیل ئایندە، دەسەگە مەزەنەکەێد سوو یەکشەممە کەشەگە ساماڵ بوود وەرد وا باکوور خوەرئاوای سوکیک تا ناوڕاس، و رووژ دووشەممە کەش ساماڵە وەرد دەرکەفتن ئەور لەناوچەیل باشوور و پلەی گەرمی نزیک لە توومارەیل رووژ وەرین.
باوجی رووژ سێشەممە، دەسەگە مەزەنەکەێد کەش رووشن بوود وەرد بەرزەوبوین تەپوتوز لە بەشەیل ناوچەیل باشوور، و رووژ چوارشەممە کەش ساماڵە وەرد دەرکەفتن بڕیگ ئەور لە ناوچەیل باشوور.
پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا ئمڕوو شەممە، بریتین لە: بەغدا 47، کەرکوک 45، نەینەوا 45، سەلاح الدین 46، دیالە 47، ئەنبار 45، کەربەلا 47، بابل 46، واست 48، نەجەف 47، دیوانیە 47، میسان 49، زیقار 49، موسەنا 48، بەسرە 49.
لە پارێزگایەیل هەرێم کوردستان: هەولێر 44، دهۆک 42، سلێمانی 42.
پلەیل گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا سوو یەکشەممە، بریتین لە: بەغدا ٤٦، کەرکوک ٤٤، نەینەوا ٤٤، دیالە ٤٦، سەڵاح الدین ٤٥، ئەنبار ٤٢، واست ٤٧، بابل ٤٦، کەربەلا ٤٥، نەجەف ٤٦، دیوانیە ٤٧، میسان ٤٨، ناسریە ٤٨، موسەنا ٤٧، بەسرە 49.
لە پارێزگایەیل هەرێم کوردستان: هەولێر 43، سلێمانی 42، دهۆک 41.