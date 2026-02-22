کەشوهەوای عراق .. واران ئامادەکاری ئەرا چوار رووژ تا زمسانیگ گلەو بخوەێد
شەفەق نيوز- بەغداد
نەخشەیل کەشوهەوا نشان کەن کە ناوچەیل باکوور و خوەرئاوای عراق لە ماوەی چوار رووژ ئایندە تا کۆتایی ئی هەفتە واران لەناویان وارێد، و هەرلە سەرەتای هەفتەی ئایندەو تا پایان یەکەمین هەفتە لە مانگ ئادار زمسانیگ وەتەواوی گلەو خوەێد.
وەگورەی بەیاننامەیل کەشناسی، عراق لەی هەفتە دوو واران وەخوەی دوینێد، یەکەمیان لە ئیوارەی سوو دووشەممە دەسوەپی کەێد و رووژ سێشەممە رەسێدە لوتکە، و فرەگەی لە ناوچەیل باکوور و خوەرئاوا بوود، و دویەمەگە هەر لەو شوینەیلە بوود وەلێ لە باکوور زیاترە کە لە رووژ پەنجشەممە دەسوەپی کەێد تا شەوەکی جمعە.
نشانەیل ئویشن، لە سەرەتای مانگ ئادار لە ناوچەیل باشوور ئەور پەڵە دەێد.
هەر لە سوو دووشەممەو، پارچە وای سەردیگ وەرەو باکوور و خوەرئاوای وڵات تیەێد، و لە رووژ سێشەممە رەسێدە ئەو ناوچەیل ترەک، و کەشوهەوای زمسانی گلەو خوەێد وەتایبەت لە شەوان و شەوەکیان، و وەگەرد پایان ئی هەفتە زیاتر سەردەو بوود.