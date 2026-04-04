‏کەشوهەوای عراق.. وارانوارین لەی شارەیلە وە درویژایی ئێ هەفتە وەردەوام بوود

‏شەفەق نیوز- بەغدا

‏مەزەنەیل کەشوهەوا لە عراق، ئمڕوو شەممە، دیاریکرد ئەرا واران پچڕپچڕ وە درویژایی ئێ هەفتە لە شارەیل باکور وڵات، وەگەرد ئەگەر درویژبوین ئێ وارانە ئەرا بڕیگ لە ناوچەیل ناوڕاس وارێد.

‏ئێ زانیارییەیلە لە نویسینیگ "سادق عەتییە"ی شارەزای کەشوهەوا لە فەیسبووک هاتگە و ئاژانس شەفەق نیوز چەودێری کردیە، لەناوی باس لەوە کەێد نووترین ئاڵشتکاریەیل کەشوهەوا نیشان دەن شارەیل باکوور لەژیر کاریگەری ناسەقامگیری کەشوهەوا مینێد و وارانوارین لەی هەفتە تاوتاو وەردەوام بوود.

‏عەتییە مەزەنە کردیە، هاتێ واران وە شیوەی پچڕپچڕ بڕەسێدە بڕیگ ناوچەی ناوڕاس وڵات، وەتایبەت لە سەڵاحەدین، دیالە، باکوور ئەنبار و (هاتێ بەغدای پایتەختیش).

‏لەلایگتر، ئەگەر واران وارین لە شارەیلتر کەمە و جوریگ لە سەقامگیری رێژەیی وەدی کرێد وەگەرد ئەور پەرتەوازەی بی واران.

‏لای خوەیەو، دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو شەممە راگەیان، کە وینەی مانگە دەستکردەیل دیاری کەن ئەرا بویین "رەوتیگ خولگەیی چامدار"، کە دروس بوود لە پشتینیگ فراوان ئەور وە درویژی 5000 کیلۆمەتر، لە ناوەڕاس ئەفریقا (نزیک چاد) دەس وەپی کەێد و تا خوەرهەڵات ئیران درویژبوود.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد کە ئەیە لە ئەنجام پاڵنان تەوەریگ " نیمچە خولگەیی"یە لە چینەیل بان بەرگەوا، کە تونیەگەی رەسێدە نزیکەی 250 کم لە ساعەتیگ، یەیش دەسمیەتیدەرە ئەرا دروسبوین و بڵاوبوین بۆ ئەور لە پانتایی فراوانەیل.

‏ وەپای مۆدێلەیل کەشوهەوا، مەزەنە کرێد ئێ ئەورەیلە لە وەختەیل ئیوارە و شەو لە ناوچەیل باشوور عراق وردە وردە نەمینن و هاتی واران وارین لەناوی کۆتایی باد.

