‏کەشوهەوای عراق نزیکەو بوود لە 50 پلەی سەدی

‏شەفەق نیوز- بەغدا

‏دەسەی مەزەنەی کەشوهەوا، ئمڕوو چوارشەممە، مەزەنەی بەرزەوبوین پلەیل گەرمی کرد لە عراق لە روژەیل ئاینده، تا لە بڕیگ لە ناوچەیل لە شەممەی ئاینده برەسێد وە 50 پلەی سەدی.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە، دووپاتکرد، وت: کەشوهەوای روژ پەنجشەممە ساماڵ بوود وەرد بڕیگ ئەور لە ناوچەی ناوڕاس، وە ساماڵ بوود لە دو ناوچەی باکور و باشوور، باوجی پلەیل گەرمی کەمیگ بەرزەو بوود لە ناوڕاس و باشوور، لە باکور جویر خوایه

‏وتیش؛ پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا پەنجشەممە رەسێدە 43 پلەی سەدی لە سلێمانی، وە 45 لە دهۆک و ئەنبار، وە 46 لە هەولێر، وە 47 لە کەربەلا و نەجەف، وە 48 لە بەغدا و کەرکووک و نەینەوا و صلاح الدين و دیالی و بابل و واسیت و دیوانیە و موسەنا و بەسرە، وە 49 پلەی سەدی لە میسان و زیقار توومارکەێد.

‏دێاریکرد، کەش لە رووژ جومعە رووشنە وەرد نزیکبوین پلەی گەرمی لە توومارەیل ئمڕوو.

‏دیاریکرد رووژ شەممە کەشوهەوای رووشن بوود وەرد بڕیگ ئەور، وە کەمیگ بەرزەوبوین لە پلەیل گەرمی لە دو ناوچەی ناوەڕاس و باشوور، لە بڕیگ لە ناوچەیل رەسێدە 50 پلەی سەدی، باوجی لە باکوور جویر خوەی

‏ئاشکراکرد، روژ یەکشەممە ئاسمان رووشنە وەرد بڕیگ ئەور، و وەردەوامبوین پلەیل گەرمی لەبان ئاستەیل توومارکریاگ رووژ گوزەشتە.

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