کەشوهەوای عراق نزیکەو بوود لە 50 پلەی سەدی
شەفەق نیوز- بەغدا
دەسەی مەزەنەی کەشوهەوا، ئمڕوو چوارشەممە، مەزەنەی بەرزەوبوین پلەیل گەرمی کرد لە عراق لە روژەیل ئاینده، تا لە بڕیگ لە ناوچەیل لە شەممەی ئاینده برەسێد وە 50 پلەی سەدی.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە، دووپاتکرد، وت: کەشوهەوای روژ پەنجشەممە ساماڵ بوود وەرد بڕیگ ئەور لە ناوچەی ناوڕاس، وە ساماڵ بوود لە دو ناوچەی باکور و باشوور، باوجی پلەیل گەرمی کەمیگ بەرزەو بوود لە ناوڕاس و باشوور، لە باکور جویر خوایه
وتیش؛ پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا پەنجشەممە رەسێدە 43 پلەی سەدی لە سلێمانی، وە 45 لە دهۆک و ئەنبار، وە 46 لە هەولێر، وە 47 لە کەربەلا و نەجەف، وە 48 لە بەغدا و کەرکووک و نەینەوا و صلاح الدين و دیالی و بابل و واسیت و دیوانیە و موسەنا و بەسرە، وە 49 پلەی سەدی لە میسان و زیقار توومارکەێد.
دێاریکرد، کەش لە رووژ جومعە رووشنە وەرد نزیکبوین پلەی گەرمی لە توومارەیل ئمڕوو.
دیاریکرد رووژ شەممە کەشوهەوای رووشن بوود وەرد بڕیگ ئەور، وە کەمیگ بەرزەوبوین لە پلەیل گەرمی لە دو ناوچەی ناوەڕاس و باشوور، لە بڕیگ لە ناوچەیل رەسێدە 50 پلەی سەدی، باوجی لە باکوور جویر خوەی
ئاشکراکرد، روژ یەکشەممە ئاسمان رووشنە وەرد بڕیگ ئەور، و وەردەوامبوین پلەیل گەرمی لەبان ئاستەیل توومارکریاگ رووژ گوزەشتە.