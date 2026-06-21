کەشوهەوای عراق.. پلەیل گەرمای هەفتەی ئایندە جیاوازە لەوەگ چەوڕی کریا
شەفەق نیوز - بەغدا
مەزەنەیل کەشوهەوا لە عراق، دیاریکرد، ئەو شەپوول گەرمایە ک چەوڕی کریا ناوەڕاس هەفتەی ئایندە وڵاتەگە بگرێدە وەر، وەراورد وە مەزەنەیل گوزەشتە کەمترە.
شارەزای کەشوهەوا "سادق عەتیە" لە پۆستیگ ک "شەفەق نیوز" وەدویاچگن ئەرای کردیە، دیاریکرد کاریگەری " کڵاو گەرمایی" لەوەگ نەخشەیل چەن رووژ گوزەیشتە دیاریکردن کەمترە، ئەوەیش وە مدوو کەمەوبوین کاریگەری ئەو بەرزەپاڵەیلە کەشوهەواس کە بویە مدوو ئەوەگ پلەیل گەرما تا ئەو سنوورە نەچوودە بان.
وەقسەی عەتیە، چەوڕێ کرێد پلەیل گەرما ناوەڕاس هەفتەی ئایندە کەمیگ بەرزەو بوود، و نیەڕەسێدە ئاستەیل نائاسایی و نیەودە مدوو شەپوول گەرمایگ تون.
هەرچەن لە رووژەیل سێشەممە و چوارشەممە لە چەن شاریگ لە باشوور وڵات پلەیل گەرما رەسیە ئاست پەنجا، و کەشوهەوای تاوسان و گەرم وەردەوامە، وەتایبەت لە ناوچەیل ناوڕاس و باشوور لە وەخت نیمەڕوو، باوجی ئەو بەرزەوبوینە لە سنوور ئاسایی وەرزی خوەی مەنیە.
لە کۆتایی هەفتەیش، مەزەنەیل دیاریکەن پلەیل گەرما وەرەو کەمەوبوین بچوود، وە مدوو کەمەوبوین کاریگەری ئەو شەپوول گەرمیە و گلەوخواردن کەشوهەوا ئەرا ئاست ئاسایی و وەرزی خوەی.
عەتیە لە کۆتایی وتارەگەی لەبان مەزەنەیل کەشوهەوا وت: کەشوهەوای تاوسانە و گەرم و پلەیل گەرمایگ کە مەیل ئەرا بەرزەوبوین کەمیگ دیرێد، و لە کۆتایی هەفتەیش وەرەو داوەزیان چوود.