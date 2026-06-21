‏کەشوهەوای عراق.. پلەیل گەرمای هەفتەی ئایندە جیاوازە لەوەگ چەوڕی کریا

‏کەشوهەوای عراق.. پلەیل گەرمای هەفتەی ئایندە جیاوازە لەوەگ چەوڕی کریا
2026-06-21T08:42:18+00:00

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏مەزەنەیل کەشوهەوا لە عراق، دیاریکرد، ئەو شەپوول گەرمایە ک چەوڕی کریا ناوەڕاس هەفتەی ئایندە وڵاتەگە بگرێدە وەر، وەراورد وە مەزەنەیل گوزەشتە کەمترە.

‏ شارەزای کەشوهەوا "سادق عەتیە" لە پۆستیگ ک "شەفەق نیوز" وەدویاچگن ئەرای کردیە، دیاریکرد  کاریگەری " کڵاو گەرمایی" لەوەگ نەخشەیل چەن رووژ گوزەیشتە دیاریکردن کەمترە، ئەوەیش وە مدوو کەمەوبوین کاریگەری ئەو بەرزەپاڵەیلە کەشوهەواس کە بویە مدوو ئەوەگ  پلەیل گەرما تا ئەو سنوورە نەچوودە بان.

‏وەقسەی عەتیە، چەوڕێ کرێد پلەیل گەرما ناوەڕاس هەفتەی ئایندە کەمیگ بەرزەو بوود، و نیەڕەسێدە ئاستەیل نائاسایی و نیەودە مدوو شەپوول گەرمایگ تون.

‏هەرچەن لە رووژەیل سێشەممە و چوارشەممە لە چەن شاریگ لە باشوور وڵات پلەیل گەرما رەسیە ئاست پەنجا، و  کەشوهەوای تاوسان و گەرم وەردەوامە، وەتایبەت لە ناوچەیل ناوڕاس و باشوور لە وەخت نیمەڕوو، باوجی ئەو بەرزەوبوینە لە سنوور ئاسایی وەرزی خوەی مەنیە.

‏لە کۆتایی هەفتەیش، مەزەنەیل دیاریکەن    پلەیل گەرما وەرەو کەمەوبوین بچوود، وە مدوو کەمەوبوین کاریگەری ئەو شەپوول گەرمیە و گلەوخواردن کەشوهەوا ئەرا ئاست ئاسایی و وەرزی خوەی.

‏عەتیە لە کۆتایی وتارەگەی لەبان مەزەنەیل کەشوهەوا وت: کەشوهەوای تاوسانە و گەرم و پلەیل گەرمایگ کە مەیل ئەرا بەرزەوبوین کەمیگ دیرێد، و لە کۆتایی هەفتەیش وەرەو داوەزیان چوود.

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