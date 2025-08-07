کەشوهەوای عراق.. گەرمیەگەی نزیکەوبوود لە پلەی کوڵیان (نەخشە)

2025-08-07T08:30:15+00:00

شەفەق نیوز ــ بەغدا

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان وڵاتەگە کەشیگ تاوسانەی جیگیر و وە گەرمی تونیگ لە گشت ناوچەگە وەخوەی دوینێد، وەرد ئاسامان ساماڵیگ وە گشتی، گاجاریگ لەکە ئەور لە بەشەیل خوەرهەڵات و باکوور خوەرهەڵات دروسبوود.

دەسەگە لە  راپۆرتیگ رووژانەی کە ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ وت، پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود لەناوچەیل ناوڕاس، لە ناوچەیل باکوور و باشوور نزیکە لە توومار دویەکە.

دیاریکرد، سوو جومعە، ئاسمان ساماڵە وەرد بڕیگ ئەور و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو، و مەزنەکرێد لە رووژ شەممە کەمیگ بەرزەوبوود لە گشت پارێزگایەیل، لە رووژ یەکشەممە لە پارێزگایەیل ناوڕاس و باکر بەرزەوبوود، لە باشوور وە نزیکی مینێد، باوجی رووژ دووشەممە، لە گشت وڵاتەگە پلەی گەرمی جیگیرە.

لە باوەت پلەی گەرمی توومارکریاگ ئمڕوو پەنجشەممە، دەسەگە دیاریکرد لە بەغدای پایتەخت 48 پلە و لە کەرکوک 45 پلە، سەلاح الدین 46، دیالە 47، ئەنبار 45، کەربەلا 47، هەولێر 48.48، نەجەف 48، دیوانیە 48، میسان 49، زیقار  50، موسەنا 4، و بەسرە 50.

لە پارێزگایەیل ھەرێم کوردستان، ھەولێر 44 پلە و دهۆک 41 پلە و سلێمانی 43 پلە توومارکریاس.

