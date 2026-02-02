کەشوهەوای عراق ئەرا ئی چوار رووژ بانانە.. واران و داوەزیان پلەی گەرمی

شەفەق نيوز- بەغداد

دەسەی کەشناسی عراق، ئمڕوو دووشەممە، مەزەنەی وارانوارین و زریان بەڵاچەدار کرد، وەگەرد داوەزیان پلەی گەرمی لە گشت وڵات لە ماوەی ئی چوار رووژ بانانە.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: کەشوهەوای عراق ئەرا سوو سێشەممە، وەگشتی نیمچە ئەورە و بوودە ئەور تەواویگ، وەگەرد نمە وارانیگ، و زریان بەڵاچەدار لە ناوچەیلیگ جیاجیا لە وڵات، وەتایبەت لە بەشەیل خوەرھەڵات.

وتیش: هەڵکردن وا باشووری خوەرھەڵاتیە تونیەگەی رەسێدە (30–40) كم/س، لە بەشیگ لە ناوچەیل خوەڵوتووز تیارێد، و پلەی گەرمی داوەزیان توومار کەێد.

دیاری کرد کە پلەی گەرمی مەزن ئەرا سوو سێشەممە لە گشت ناوچەیل عراق وەیجویرە بوود: سلێمانی 12، دهۆك 14، هەولێر 15، نەینەوا 16، كەركوك 17، بەغداد و سەڵاحەدین و دیالە 20، ئەنبار 21، بابل و کەربەلا 22، واست و نەجەف وميسان 23، دیوانیە و بەسرە 24، زیقار و موسەنا 25.

هەمیش وت: رووژ چوارشەممە، نیمچە ئەورە تا ئەور تەواوە لە بەشەیل خوەرھەڵات لە ناوچەیل ناوڕاس و باکوور، وەگەرد پرزە وارانیگ لەناویان، و لە ناوچەی باشوور رووشنە وەگەرد لەکە ئەوریگ، وەگەرد داوەزیان کەمیگ لە پلەی گەرمی وەگشتی،

دیاری کرد کە رووژ پەنجشەممە، نیمچە ئەورە و لە گشت وڵاتەگە دویای نیمەڕو بوودە ئەو تەواویگ، وەگەرد داوەزیان پلەی گەرمی وەشیوەی کەمیگ لە ناوچەیل ناوڕاس و باکوور.

کەشناسی وتیش: کەشوهەوای وڵات ئەرا رووژ جمعەی ئایندە، لە ناوچەیل ناوڕاس و باکوور نیمچە ئەورە تا ئەور تەواوە، و لە ناوچەی باشوور رووشنە وەگەرد لەکە ئەوریگ، و پلەی گەرمی لە گشت وڵاتەگە نزیک رووژ وەرجە خوەیە.