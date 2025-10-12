کەشوهەوای عراق.. خوەڵوتووز و سەردی لە ماوەی 48 ساعەت

شەفەق نيوز- بەغداد

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، مەزەنە کرد لە باکوور و باشوور خوەرئاوای وڵات، ئمڕوو و سوو، خوەڵوتووز باێد وەگەرد داوەزیان پلەی گەرمی.

بەش مەزەنەکردن کەشوهەوا لە دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: شیەوکردن نەخشەیل و وینەیل مانگەیل دەسکرد، نشان دەن گورجی وەرچەویگ لە وای باشوور خوەرھەڵاتی لە رووژ و شەو یەکشەممە هەس، کە خوەڵوتووز هەڵکەێد و مەودای نووڕستن ئاسووی کەمەو کەێد، وەتایبەت لە ریوبانەیل دەیشت.

وتیش هەرلە ئەنبار و باشوور نەینەوا و خوەرئاوای سەڵاحەدین، و نەجەف، و بەشیک لە ناوچەیل خوەرئاوای وڵات، فرەتر کەفنە کاریگەری ئی کەشوهەوا.

وتیش: سوو دووشەممە، پارچە وای هوونکیگ وەرەو وڵاتەگە تیەێد، وەگەرد وای باکوور خوەرئاواییڕ کە دووارە خوەڵوتووز لە خود ئەو ناوچەیلە هەڵکەێد، تا وەشیوەیگ سووکتر وەرەو بەغداد و سەڵاحەدین و کەربەلا و بابل و دیوانیە چوود.

دووپاتیش کرد کە مەزەنە کریەێد پلەی گەرمی وەشیوەی وەرچەویگ داوەزێد، وەگەرد کەشوهەوایگ هوونک، وەتایبەت لە شەو و شەوەکی زوی.