کەشوهەوای عراق تا رووژ لەی چوار رووژ بانانە

شەفەق نيوز- بەغداد

دەسەی کەشناسی عراق، ئمڕوو جمعە، مەزەنە کرد کە سوو شەممە، پارێزگایگ لە عراق 10 پلەی سەدی توومار کەێد.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: کەشوهەوای سوو شەممە، لە ناوچەیل ناوڕاس و باشوور نیمچە ئەورە، و لە ناوچەی باکوور ئاسمان پاکە، دیاری کرد کە رووژ یەکشەممە، لە ناوچەی ناوڕاس رووشنە و لە ناوچەیل باکوور و باشوور نیمچە ئەورە، و پلەی گەرمی لە گشت ناوچەیل وڵاتەگە نزیک رووژ وەرجە خوەیە.

وتیش: رووژ دووشەممە، لە گشت ناوچەیل وڵاتەگە روەستڵ و پلەی گەرمی نزیک رووژ وەرجە خوەیە، و دیاری کرد کە رووژ سێشەممە، لە ناوچەی باشوور رووشنە و لە ناوچەیل ناوڕاس و باکوور نیمچە ئەورە، و پلەی گەرمی لە ناوچەیل ناوڕاس و باشوور نزیک رووژ وەرجە خوەیە، و لە ناوچەی باکوور کەمیگ داوەزێد.

دیاری کرد کە پلەی گەرمی سوو یەکشەممە لە بەغداد و دیالە و سەڵاحەدین و ژیان و دیوانیە و کەربەلا و میسان و نەجەف و موسەنا رەسێدە 33 پلە، و لە دهۆک و لە دهۆک 29 پلە، و سلێمانی 27 و هەولێر 31 و نەینەوا و کەرکوک و ئەنبار و بەسرە 32 وبابل و زیقار 34، وتیش: پلەی گەرمی بویچگ ئەرا سوور یەکشەممە لە بەسرە 11 و بەغداد و ميسان 15 و دهۆك و زیقار و واست و دیالە 14 و هەولێر و ئەنبار 13 و سلێمانی 10 پلەی سەدی.