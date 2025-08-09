کەشوهەوای عراق.. بەغدا و شەش پارێزگا نیمەی پلەی کوڵیان دیرن (نەخشە)

شەفەق نیوز ــ بەغدا

دەسەی کەشناسی عراق، ئمڕوو شەممە، مەزەنکرد هەفت پارێزگای عراق کە میسانو زیقار و موسەنا و بەسرە و کەربەلا و واستن وەرد بەغدا، پلەی گەرمی پەیمانەیی 50گان توومارکەن

دەسەگە لە بەیاننامەیگ وت، وڵاتەگە، ئمڕوو شەممە، وەردەوامبوود لە کاریگەربوین وە نزمە پالەپەستۆی رووکەش، کە بوودە مدوو ئەوەگ کەشوهەوای تاوسانە جیگیربوود وەرد گەرمی تونیگ لە گشت ناوچەیل وەرد ئاسمان ساماڵیگ وەگەرد بڕیگ ئەور لە ناوچەیل باکوور ، کە گاجاریگ بوودە مدوو کشیگ نیمەئەوری.

دیاریکرد، پلەی گەرمی ئمڕوو جویر توومارەیل دویەکە جومعەس، وەرد بەرزەوبوین کەمیگ لەبڕیگ ناوچیل باکوور، وای باکوور خوەرئاوا وە تونی ناوڕاسیگ.

لەباوەت رووژەیل ئایندە، دەسەگە مەزەنەکەێد سوو یەکشەممە، ئاسمان ساماڵ و گەرم بوود وەرد نیمەئەور، دوو سوو دووشەممە، ئاسمان ساماڵ و گەرمە گاجاریگ بوودە نیمە ئەور، باوجی سێشەممە، کەش ساماڵ و گەرمە وەرد بڕیگ ئەور جیاجیا، تا رووژ چوارشەممە کەش ساماڵە.

پلەی گەمی ئمڕوو شەممە لە پارێزگایەیل:: بەغدا 49، کەرکوک 46، نەینەوا 46، سەڵاحەدین 48، دیالە 48، ئەنبار 47، کەربەلا 49، بابل 48، نەجەف 49، دیوانیە 49، ميسان 50، زیقار 50، موسەنا 50، بەسرە 50 پلەی سەدی

لە هەرێم کوردستانیش هەولێر 44 پلە توومارکرد، و دهۆک 42 و سلێمانی 43پلە.