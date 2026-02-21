‏کەشوهەوای عراق.. بەرزەوبوین پلەیل گەرما و دوای ئەوەیش داوەزیان و واران وارین

‏شەفەق نیوز- بەغدا

‏دەسەی گشتی کەشناسی و رەویلەرزەناسی، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای چەن رووژ ئایندەی وڵاتەگە راگەیان، مەزەنەی بەرزەوبوین کەمیگ پلەی گەرما کەێد ئەرا سوو یەکشەممە، دویایی داوزیانیگ پلەپلە و دەرفەت واران وارین لە ناوڕاس هەفتە وە دویای خوەی تیارێد.

‏ دەسەگە لە بەیاننامەیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان، کەشوهەوای سوو یەکشەممە، لەناوچەیل ناوڕاس و باشوور ساماڵە وەرد بڕیگ ئەور لەناوچەی باکوور، پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود.

‏ پلەی گەرمی "بەرزترین و نزمترین" ئەرا سوو یەکشەممە وەیجویرەبوود: دهۆک 20-8، نەینەوا 21-8، هەولێر 22-8، سلێمانی 22-6، کەرکوک 24-11، سەڵاحەدین 24-10، ئەنبار 25-9، دیالە 27-9، بەغدا 28-11، واست 28-12، بابل 29-11، کەربەلا 29-11، نەجەف 29-13، موسەنا 29-12، دیوانیە 30-13، زیقار 30-13، بەسرە 30-14، و میسان 31-14 پلەی سەدی.

‏دیاریکرد، ئاراستەی وا باشوور خوەرهەڵات بوود و خێرایەگەی هاناوەین کەم تا مامناوەن لە بەشەی خوەرئاوا ئاڵشتبوود ئەرا باکوور خوەرئاوا وە خێرایی لە ناواین 10-20 کم/س، و مەودای نوڕین لە نێوان 6-8 کم/س .

‏ئاشکرایکرد کەشوهەوای سوو دووشەممە ئاسمان ساماڵ و ئاڵشتبوود ئەرا نیمەئەور وەرد داوەزیان چەن پلەیگ پلەی گەرمی لەناوچەیل ناوچەیل ناوەڕاس و باکوور و نزیک بوود لە ناوچەی باشوور.

‏دیاریکرد رووژ سێشەممە، ئاسمان لە نیمەئەورەو ئەرا ئەور تەواو ئاڵشتبوود، وەرد واران وارین سوک

‏ لە ناوچەی باکوور و دەرفەت واران لە ناوچەی ناوەڕاس، و پلەیل گەرمی وە گشتی کەمیگ داوەزێد، لە وەختیگ وا باکووری ڕۆژئاوا بوود وە خێراییگ مامناوەن لە ناوەین 20-30 کم/س.

‏رووژ چوارشەممە 25ی شوبات، کەشوهەوا نیمە ئەور بوود و ئاڵشتبوود ئارا ئەور تەواو وەرد واران وارین سووک لە ناوچەی باکوور، و لە ناوچەیل ناوەڕاس و باشوور ساماڵ بوود، پلەی گەرماش لە ناوەڕاس و باکوور نزیک بوود و لە باشوور کەمیگ داوەزێد.

‏ لەباوەت کەشوهەوای ئمڕوو شەممە لە سەرانە وڵات سماڵە وەرد بڕیگ ئەور لە هەولێر و سلێمانی و دهۆک.

‏هەمیش دەستەگە پلەیل گەرمای بەرز مەزەناکریاگ بڕیگ لە پایتەخت بۆ عەرەبی و جیهانییەیل بڵاوکرد، کە وەیجویرەن: بەیرووت 23، دەوحە 30، کوێت 29، ئەبوزەبی 30، قاهیرە 22، تونس 17، جەزائیر 18، ڕیبات 21، لەندەن 14، پاریس 14، جنێف 10، واشنتن 7، مۆسکۆ -1، ئەنقەرە 12، تۆکیۆ 15، و بەرلین 6 پلەی سەدی.