کەشوهەوای عراق ئاڵشت بوود.. هەڵکردن تەپوتووز و داوەزیان گەرمی

شەفق نيوز– بەغداد

دەسەی کەشناسی عراق، ئمڕوو دووشەممە، مەزەنەی کەشوهەوای وڵاتەگە لەی رووژەیل بانانە راگەیان، و باس هەڵکردن تەپوتووز و داوەزیان پلەی گەرمی کرد.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: کەشوهەوای سوو سێشەممە، لە گشت ناوچەیل وڵاتەگە وەشەو نیمچە ئەورە تا ئەور تەواوە، و پلەی گەرمی لە ناوچەیل ناوڕاس و باشوور نزیک رووژ وەرجە خوەیە، و لە ناوچەی باکوور کەمیگ داوەزێد.

وتیش: شایەت سوو سێشەممە، پلەی گەرمی لە بەغداد، دیالە، واست، دیوانی، میسان، بەسرە، موسەنا و کەربەلا بڕەسێد ئەرا 32 پلە، دهۆک 27، سلێمانی 27، هەولێر 28، کەرکوک 30، ئەنبار 30، نەینەوا و سەڵاحەدین 31، بابل و زیقار و نەجەف 33 پلەی سەدی.

دیاری کرد کە رووژ چوارشەممە، لە گشت ناوچەیل رووشنە تا نیمچە ئەورە، و پلەی گەرمی نزیک رووژ وەرجە خوەیە.

وتیش: رووژ پەنجشەممە، لە گشت ناوچەیل وڵاتەگە نیمچە ئەورە، و پلەی گەرمی نزیک رووژ وەرجە خوەیە.

دەسەگە وتیش: کەشوهەوای وڵاتەگە ئەرا رووژ جمعەی ئایندە مەزەنە کریەێد نیمچە ئەور بوود جاروبار بوودە ئەور تەواویگ، و لە بەشێک ناوچەیل ناوڕاس و باشوور خوەڵوتووز هەڵکەێد، و پلەی گەرمی لە گشت ناوچەیل وڵاتەگە کەمیگ داوەزێد.