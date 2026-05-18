کەشوهەوای عراق.. ئاسمان رووشنە وەگەرد داوەزیان پلەی گەرمی
شەفەق نیوز ـ بەغدا
دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی، ئمڕوو دووشەممە، مەزەنەکرد کەش لە ناوچەیل ناوڕاس و باشوور رووشن بوود وەگەرد دەرکەفتن پارچە هەور، لە ناوچەیل باکوور نیمەئەورە وەگەرد دەرفەت واران وارین.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، پلەی گەرمی چەن پلەیگ بەرزەوبوود بەراورد وە دویەکە لە ناوچەیل ناوڕاس و باشوور، لەهەمان وەخت لە باکوور کەمیگ بەرزەوبوود.
وتیش؛ وایگ وە ئاراستەی باشوور خوەرهەڵات وە تونی ناوڕاس گورجەوبوود لەناجە بیاوانیەسل و بەشەیل خوەرئاوای وڵات.
دیاریکرد، سوو سێشەممە چەن پلەیگ گەرمی داوەزێد لەناوچەیل ناوڕاس و باشوور، لە باکوور کەمیگ داوەزێد، وەگەرد کەشیگ نیمە هەور وەشیوەی گشتی، لەبان ناوچە کویەیلەی بەرز هەور تەواویگە وەگەرد دەرفەت واران وارین سوکیگ.
دەسەگە وتیش، واگە وە ئاراستەی باکور خوەرئاوا وە تونی ناوڕاسیگە، تەپوتوزیگ وە تونی ناوڕاس لە شوینە جیاوازەیل وڵاتەگە گرێدەخوەی.