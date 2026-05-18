‏کەشوهەوای عراق.. ئاسمان رووشنە وەگەرد داوەزیان پلەی گەرمی

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی، ئمڕوو دووشەممە، مەزەنەکرد کەش لە ناوچەیل ناوڕاس و باشوور رووشن بوود وەگەرد دەرکەفتن پارچە هەور، لە ناوچەیل باکوور نیمەئەورە وەگەرد دەرفەت واران وارین.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، پلەی گەرمی چەن پلەیگ بەرزەوبوود بەراورد وە دویەکە لە ناوچەیل ناوڕاس و باشوور، لەهەمان وەخت لە باکوور کەمیگ بەرزەوبوود.

‏وتیش؛ وایگ وە ئاراستەی باشوور خوەرهەڵات وە تونی ناوڕاس گورجەوبوود لەناجە بیاوانیەسل و بەشەیل خوەرئاوای وڵات.

‏دیاریکرد، سوو سێشەممە چەن پلەیگ گەرمی داوەزێد لەناوچەیل ناوڕاس و باشوور، لە باکوور کەمیگ داوەزێد، وەگەرد کەشیگ نیمە هەور وەشیوەی گشتی، لەبان ناوچە کویەیلەی بەرز هەور تەواویگە وەگەرد دەرفەت واران وارین سوکیگ.

‏دەسەگە وتیش، واگە وە ئاراستەی باکور خوەرئاوا وە تونی ناوڕاسیگە، تەپوتوزیگ وە تونی ناوڕاس لە شوینە جیاوازەیل وڵاتەگە گرێدەخوەی.

