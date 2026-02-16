‏کەشوهەوای سێشەممە.. واران وارین لە کوردستان و 4 پارێزگای ترەک

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏مەەنەی کەشناسی عراق، ئمڕوو دووشەممە، دیاریکرد لە واران وارین سووک تا ناوراسیگ گشت هەرێم کوردستان و ناوچە جیاوازەیل چوار پارێزگا گرێدەو ئەرا سوو سێشەممە.

‏دەسەی گشتی کەشناسی عراق لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "وینەی مانگە دەسکردەیل ئیوارەی ئمڕوو دووشەممە، دەریخەن ئاسمان فرەی ناوچەیل ساماڵە، بیجگە لە هەبوین بڕیگ ئەور لە ناوچەیل باکوور".

‏وتیش "مەزەنەکرێد حاڵەتیگ خێرای ناسەقامگیریی کەشوهەوا روی بدەێد و لە ماوەی رووژ و ئیوارەی سوو سێشەممە، ئەورەل وەرەو شارەیل ناوەڕاس و باکوور وڵات بکیشیەن، لە وەختەیل ئیوارەیل هاتێ واان وارین سووکیگ تا ناوڕاسیگ هەس کە هەرێم کوردستان و ناوچە جیاوازەیل پارێزگایەیل ئەنبار، سەڵاحەدین، باکوور بەغدا و دیالە گرێدەو".

‏

‏

‏