‏کەشوهەوای سێشەممە.. واران وارین لە کوردستان و 4 پارێزگای ترەک

2026-02-16T16:46:30+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏مەەنەی کەشناسی عراق، ئمڕوو دووشەممە، دیاریکرد لە واران وارین سووک تا ناوراسیگ گشت هەرێم کوردستان و ناوچە جیاوازەیل چوار پارێزگا گرێدەو ئەرا سوو سێشەممە.

‏دەسەی گشتی کەشناسی عراق لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "وینەی مانگە دەسکردەیل ئیوارەی ئمڕوو دووشەممە، دەریخەن  ئاسمان فرەی ناوچەیل ساماڵە، بیجگە لە هەبوین بڕیگ ئەور لە ناوچەیل باکوور".

‏وتیش "مەزەنەکرێد حاڵەتیگ خێرای ناسەقامگیریی کەشوهەوا روی بدەێد و لە ماوەی رووژ و ئیوارەی سوو سێشەممە، ئەورەل وەرەو شارەیل ناوەڕاس و باکوور وڵات بکیشیەن، لە وەختەیل  ئیوارەیل هاتێ واان وارین سووکیگ تا ناوڕاسیگ هەس کە  هەرێم کوردستان و ناوچە جیاوازەیل پارێزگایەیل ئەنبار، سەڵاحەدین، باکوور بەغدا و دیالە گرێدەو".

