کەشوهەوای سێشەممە.. واران وارین لە کوردستان و 4 پارێزگای ترەک
شەفەق نیوز ـ بەغدا
مەەنەی کەشناسی عراق، ئمڕوو دووشەممە، دیاریکرد لە واران وارین سووک تا ناوراسیگ گشت هەرێم کوردستان و ناوچە جیاوازەیل چوار پارێزگا گرێدەو ئەرا سوو سێشەممە.
دەسەی گشتی کەشناسی عراق لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "وینەی مانگە دەسکردەیل ئیوارەی ئمڕوو دووشەممە، دەریخەن ئاسمان فرەی ناوچەیل ساماڵە، بیجگە لە هەبوین بڕیگ ئەور لە ناوچەیل باکوور".
وتیش "مەزەنەکرێد حاڵەتیگ خێرای ناسەقامگیریی کەشوهەوا روی بدەێد و لە ماوەی رووژ و ئیوارەی سوو سێشەممە، ئەورەل وەرەو شارەیل ناوەڕاس و باکوور وڵات بکیشیەن، لە وەختەیل ئیوارەیل هاتێ واان وارین سووکیگ تا ناوڕاسیگ هەس کە هەرێم کوردستان و ناوچە جیاوازەیل پارێزگایەیل ئەنبار، سەڵاحەدین، باکوور بەغدا و دیالە گرێدەو".