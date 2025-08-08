کەشوهەوای سویەریگ لە عراق لە ناوچەیلیگ رەسێدە نزیک 50 پلەی سەدی.. نەخشە

شەفەق نيوز- بەغداد 

دەسەی کەشناسی عراق، ئمڕوو جمعە، مەزەنە کرد کەشوهەوا لە گشت ناوچەیل وڵاتەگە تاوسانی گەرم تا فرە سویەر بوود، وەگەرد ئاسمان پاکیگ، و لە ناوچەیلیگ لەکە ئەوریگ بوود، لە ناوچەی باشوور و بەشەیل باکوور خوەرهەڵات لەکە ئەور زیاییگ بوود.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: پلەی گەرمی ئمڕوو نزیک توومارکردن دویەکەس، و لە چەن ناوچەیگ داوەزیان سووکیگ توومار گریەێد.

ئمڕوو جمعە پلەی گەرمی مەزن وەیجویرە بوی: بەغداد 48، كەركوك 45، نەینەوا 45، سەڵاحەدین 46، ديالە 47، ئەنبار 45، کەربەلا 48، بابل 48، واست 49، نەجەف 48، دیوانیە 48، ميسان 49، زیقار 50، موسەنا 48، بەسرە 49، و لە پارێزگایل هەرێم کوردستان: هەولێر 43، دهۆك 41، سلێمانی 43.

مەزەنەی رووژەیل ئایندە، دەسەگە مەزەنە کرد سوو شەممە گەرم بووم ەەکەرز لەکە ئەوریگ لە وڵاتەگە، و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەو بوود، و رووژەیل یەکشەممە و دووشەممە رووشن و گەرم بوود و پلەی گەرمی نزیک یەکتری بوون، و رووژ سێشەممە ئاسمان رووشنە و گەرمە وەگەرد لەکە ئەوریگ لە ناوچەی ناوڕاس و باشوور و پلەی گەرمی وەگشتی نزیک یەکتریە.

     مەزەنەی پلەی گەرمی سوو شەممە وەیجویرە بوود: بەغداد 49، كەركوك 47، سەڵاحەدین 47، ديالە 48، ئەنبار 46، واست 49، بابل 48، کەربەلا 48، نەجەف 49، دیوانیە 49، ميسان 50، ناسریە 50، موسەنا 49، بەسرە 49، و لە پارێزگایل هەرێم کوردستان: هەولێر 45، دهۆك 42، سلێمانی 43.

