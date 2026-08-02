‏کەشناسی 20 زەویلەرزە توومارکرد کە لە ماوەی 4 رووژ دایەس لە کەرکوک (نەخشە)

‏کەشناسی 20 زەویلەرزە توومارکرد کە لە ماوەی 4 رووژ دایەس لە کەرکوک (نەخشە)
2026-08-02T08:55:33+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا/ کەرکوک

‏بەش توومار زەویلەرزەیل لە دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی، ئمڕوو یەکشەممە، راپۆرت ئامارەیل و خشتی رووشنکردن  چالاکی زەویلەرزەیل بڵاوکرد کە پارێزگای کەرکوک و دەوروگەردی وەخوەی دیەسێ لە ماوەی 30 تەموز تا 2 ئاب.

‏وەپای خشتەی ئامارە فەرمیەگە کە دەسەگە دەریکردیە، کوو گشتی زەویلەرزەیل توومارکریاگ لەو ماوە رەسیەس ئەرا 20 زەویلەرزە، هازەگە وەپای پەیمانەی رێختەر ها ناوەین یەواش تا ناواس.

‏پەیمانەی زەویلەرزەیل توومارکریاگ وەپای داتایەیل فەرمی وەیجویرەس:

‏زەویلەرزەی ناوڕاس  (3 تا 3.9 پلە): کە زیاترین رێژەی توومارکریاگە وە 11 زەیلەرزە (بازنەسوورەی بان نەخشەگە).

‏لەرزەیل یەواش (2 تا 2.9 پلە): رەسیەس 7 زەویلەرزە (بازنە زەردەیل).

‏ زەویلەرزەیل لاواز (1 تا 1.9 پلە): دوو زەویلەرزەبویە (بازنەیل سەونز).

‏نەخشەگە بەشەوبوین جوگرافی ئێ لەرزەیلە دەرخەێد، فرەیگ لە چالاکیەیل لە ناوچەی خوەرهەڵات و باکوور خوەرهەات شار کەرکوک (ئاراستەی قەزای چەمچەمال و ناوچەیل هاوسنوی وەرد سلێمانی)  بویە، وەرد چالاکیەیل سنوور داریگ لە باشوور پارێزگاگە.

‏کەشناسی 20 زەویلەرزە توومارکرد کە لە ماوەی 4 رووژ دایەس لە کەرکوک (نەخشە)
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