کەشناسی 20 زەویلەرزە توومارکرد کە لە ماوەی 4 رووژ دایەس لە کەرکوک (نەخشە)
شەفەق نیوز ـ بەغدا/ کەرکوک
بەش توومار زەویلەرزەیل لە دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی، ئمڕوو یەکشەممە، راپۆرت ئامارەیل و خشتی رووشنکردن چالاکی زەویلەرزەیل بڵاوکرد کە پارێزگای کەرکوک و دەوروگەردی وەخوەی دیەسێ لە ماوەی 30 تەموز تا 2 ئاب.
وەپای خشتەی ئامارە فەرمیەگە کە دەسەگە دەریکردیە، کوو گشتی زەویلەرزەیل توومارکریاگ لەو ماوە رەسیەس ئەرا 20 زەویلەرزە، هازەگە وەپای پەیمانەی رێختەر ها ناوەین یەواش تا ناواس.
پەیمانەی زەویلەرزەیل توومارکریاگ وەپای داتایەیل فەرمی وەیجویرەس:
زەویلەرزەی ناوڕاس (3 تا 3.9 پلە): کە زیاترین رێژەی توومارکریاگە وە 11 زەیلەرزە (بازنەسوورەی بان نەخشەگە).
لەرزەیل یەواش (2 تا 2.9 پلە): رەسیەس 7 زەویلەرزە (بازنە زەردەیل).
زەویلەرزەیل لاواز (1 تا 1.9 پلە): دوو زەویلەرزەبویە (بازنەیل سەونز).
نەخشەگە بەشەوبوین جوگرافی ئێ لەرزەیلە دەرخەێد، فرەیگ لە چالاکیەیل لە ناوچەی خوەرهەڵات و باکوور خوەرهەات شار کەرکوک (ئاراستەی قەزای چەمچەمال و ناوچەیل هاوسنوی وەرد سلێمانی) بویە، وەرد چالاکیەیل سنوور داریگ لە باشوور پارێزگاگە.