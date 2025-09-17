کەشناسیگ: لە رووژ جومعەو کەشیگ پاییزی تیەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

شارەزای مژار کەشناسی ئاراس جەبار، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان لە رووژ جومعەی بانان بارستە وایگ سەرد و هشک روی لە ناوچەیل هەرێم و عراق کەێد و هەس وە کەشیگ پاییزە کرێد.

ئاراس جەبار ئاشکرایکرد، لە رووژ جومعە بارستە وای هشک و سەرد لە وڵاتەیل باکوور خوەرهەڵات ئەوروپاو رەسێدە ناوچەیل هەرێم کوردستان و عراق، لە ئەنجام فرەیگ لە ناوچەیل هەرێم پلەی گەرمیەگەی وەرچەو داوەزێد ئەرا خوار ئاست ئاسایی، وە جویریگ لە رووژ هەس وە کەشیگ پاییز کریەد لە شەو هەس وە سەردی کرێد.

باس لەوەشکەێد، لە ئیوارەی رووژ جومعە، لە ئیوارەی رووژ یەکشەممە وای باکوور خوەرهەڵات وە وای هشک و سەردیگ وە تونی 15 تا 50 کیلۆمەتر لە ساعەتیگ گورجەوبوود ئەرا بان ناوچەیل پارێزگای سلێمانی، ئیدارەی راپەرین وەگشتی و ناوچە کویەیل خوەرهەڵات هەرێم وەتایبەت، لە ئەنجام لەو ناوچەیلە لە شەو هەس وە سەرمایگ فرە کرێد و کاریگەریەیلی تا چەن رووژیگ وەردەوام بوود.