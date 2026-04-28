‏کەشناسی عراق.. واران تا مانگ ئایار وەردەوام بوود

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دەسەی کەشناسی عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان تا رووژ شەممەی ئایندە واران وارین وەردەوام بوود.

‏ دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، "کەشوهەوای سوو چوارشەممە، ئاسمان نیمەئەورە لەناوچەیل ناوڕاس و باشوور، باوجی لەنوچەیل باکورئەورە وەگەرد واران وارین وە رفتی ناوڕاسیگ وە تایوەت لە ناوچەیل باکوور، و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود لە ناوچەیل ناوڕاس و لە باشوور کەمیگ داوەزێد لە باکوور نزیکە ڵە توومارەیل گوزەشتە".

‏وتیش؛ "کەش رووژ پەنجشەممە نیمە ئە،ر بوود و لە باکوور ئەور بوود وەگەرد واران وارین لە ناوچەیل باکوور، پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود لە ناوچە ناوڕاس و باکوور، بەراورد وە باشوور" دیاریکرد " رووژ جومعە کەش ساماڵە وەگەرد بڕیگ ئەور لە خوەرئاوای وڵات لەدویای نیمەڕوو ئاڵشتبوود ئەرا ئەور و واران وارین ناوڕاسیگ، پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود".

‏ئاشکرایکرد، کەشوهەوای مەزەنەکریاگ ئەرا رووژ شەممە کەش ساماڵە وەرد بڕیگ ەور لە گشت وڵاتەگە و پلەی گەرمی بەراود وە رووژ گوزەشتە بەرزەوبوود.

