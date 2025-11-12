کەشناسی عراق مەزەنەی واران وارین کەێد
2025-11-12T09:24:24+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان مەزەنەکرێد ئیوارەی رووژ جومعە واران بوارێد.
دەسەگە راگەیان "لەوەر هاتن بارستەوای سەردیگ لە دەریای سوور، مەزەنەکرێد لە کۆتایی ئێ هەفتە وارانوارین لە گشت عراق دەسوەپی بکەێد و تا سەرەتای هەفتەی بانان وەردەوام بوود".
دیاریکرد، سوو پەنجشەممە ئاڵشتبوین لە کەشوهەوا دوینرێد، و ئاسمان ئەور و تەماوی بوود، یەیش دەسوەپیکردن راستەقینەی وەرز وارانوارین بوود و ئیوارەی رووژ جومعە هاتێ واران بوارێد.