‏کەشناسی عراق مەزەنەی واران وارین کەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان مەزەنەکرێد ئیوارەی رووژ جومعە واران بوارێد.

‏دەسەگە راگەیان "لەوەر هاتن بارستەوای سەردیگ لە دەریای سوور، مەزەنەکرێد لە کۆتایی ئێ هەفتە وارانوارین لە گشت عراق دەسوەپی بکەێد و تا سەرەتای هەفتەی بانان وەردەوام بوود".

‏دیاریکرد، سوو پەنجشەممە ئاڵشتبوین لە کەشوهەوا دوینرێد، و ئاسمان ئەور و تەماوی بوود، یەیش دەسوەپیکردن راستەقینەی وەرز وارانوارین بوود و ئیوارەی رووژ جومعە هاتێ واران بوارێد.

