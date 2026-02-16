شكستهاوردن وە تەقەلای قاچاخکردن 42 پاکستانی لەناو "تانکەر" لە عراق

شەفەق نيوز- ديالە

فەرماندەیی پولیس دیالە، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە شکستهاوردن وە تەقەلای قاچاخکردن 42 کەس لە رەگەزنامەی پاکستانی لەناو تانکەریگ، لە تاوانیگ رێکخریای ئەرا شکانن یاسایەیل.

فەرماندەیی پولیس لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئۆپراسیۆنەگە وە سەرپەرشتی لیوا روکن محمد کازم عەتیە فەرماندەی پولیس دیالە جیوەجی کریا، وەپەی زانیاریەیل هویردیگ، کە مەفرەزەیل بەش پولیس هبهب و وەڕیەوبەرایەتی ئاسایش نیشتمانی دیالە و نویسنگەی هەواڵگری جدیدەت شەت وە هاوکاری بەش نیشتەجیکردن، توانستن ئەو تەقەلا ئاشکرا بکەن.

بەیاننامەگە وتیش: هیزیگ هاوبەش دروس کریا، و کوڵە لەو کاروانە گریا، رەسیە گردن ئەو تانکەرە، و دەسگیرکردن گشت ئەو کەسەیلە لەناوی، و شکستهاوردن وە پلان قاچاخکردنیان وەشیوەیگ نایاسایی.