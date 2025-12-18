‏گەشتیگ مەوکتەو ئاڵشتبوود ئەرا کارەساتیگ خەمناک و زەخمداری وە پلیان ماشینیگ لە دوو رویداو لە بەسرە

‏شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە پلیان ماشینیگ و توومارکردن زەخمداری مەوقەی گەشتیگ مەکتەو لە دوو روداو جیا لە بەسرە.

‏سەرچەوەیگ وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "مەوقەی گەشت مەکتەو ئەرا خوەنەوارەیل مەکتەو مەدینە ئەلمودن ناوەندی کوڕەیل لە پارێزگای بەسرە، هنای سەردان شار بازی (جيلفار) لە باکوور پارێزگاگە کەن، مەوقەی سەرکەفتن خوەنەواریگ ئەرا یەکیگ لە بازیەیل ناسریاگ وە (بازی مەقەست) باازیەگە تویش گیچەل بوود و وەی مدووە دەێد لە زەوی لە ئەنجام خوەنەوارەیل تویش زەخمداری سەخت و سوک تێن" وتیش "ئەرا وەرگردن چارەسەر پێویست کلکریانەس ئەرا خەستەخانە".

‏وتیش، "کارمەنەیل مەکتەو و ئیدارەی شار بازیەگە دەسوەجی کاردانەوە کردنە وەرد رویداوەگە، و رێکارەیل قەیەغەی وینەگردن شوین رویداوەگە کردنە، یەیش قسەوباس وەشوین خوەی هاورد تا ئێ جویرە رویداوەیلە دوارەو نەون کاریگەری وەبان سەلامەتی خوەنەوار دیرێد".

‏لە رویداویگ ئەمنی جیا، سەرچەوەیگ ئەمنی ترەک وە ئاژانسەگە خەوەردا "ماشینیگ لە یەکیگ لە ناوچەیل باکوور پارێزگای بەسرە پلیاس، بویەسە مدوو زەخمداری دوو کەس".

‏وتیش "ئەرا وەرگردن چارەسەر پێویست کلکریاس ئەرا خەستەخانە و لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵیەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردنە".

