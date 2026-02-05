کشاوەرزی عراق رێکارەیل قەیەغەی هاوردەکردن تەماتە تونترەو کەێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەزارەت کشاوەرزی عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، رێکارەیل قەیەغەی هاوردنە ناو تەماتە لەری گشت دەروازەیل سنووری تونترەوکرد، دووپاتکرد بڕیارەگە وە مدوو وەردەس بوین وەرهە ناوخوەیی تێد.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، هاوردن تەماتە لە هەرێم کوردستانیش قەیەغە کردیە، وەپای ئەوەگ لەی ماوە لە هەرێم بەرهەم تەماتە نییە.
وەزارەت کشاوەرزی لە گوزەشتە راگەیان هاوردەکردن شمارەیگ لە بەرهەمەیل کشاوەرزی و ئاژەڵی قەیەغەەکریاس لەری دەروازە سنووریەیل ئەرا پاڵپشتی بەرهەم ناوخوەیی و پاراستن سامان گیایی و ئاژەڵی لە بیماری، وەرد پشت بەسان وە قەیەغەی وەختانە ئەرا بڕیگ بەرهەم وەپای رووژنامەی کشاوەرزی و وەردەسبوین بەرهەم ناوخویی.