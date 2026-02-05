‏کشاوەرزی عراق رێکارەیل قەیەغەی هاوردەکردن تەماتە تونترەو کەێد

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت کشاوەرزی عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، رێکارەیل قەیەغەی هاوردنە ناو تەماتە لەری گشت دەروازەیل سنووری تونترەوکرد، دووپاتکرد بڕیارەگە وە مدوو وەردەس بوین وەرهە ناوخوەیی تێد.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، هاوردن تەماتە لە هەرێم کوردستانیش قەیەغە کردیە، وەپای ئەوەگ لەی ماوە لە هەرێم بەرهەم تەماتە نییە.

‏ وەزارەت کشاوەرزی لە گوزەشتە راگەیان هاوردەکردن شمارەیگ لە بەرهەمەیل کشاوەرزی و ئاژەڵی قەیەغەەکریاس لەری دەروازە سنووریەیل ئەرا پاڵپشتی بەرهەم ناوخوەیی و پاراستن سامان گیایی و ئاژەڵی لە بیماری، وەرد پشت بەسان وە قەیەغەی وەختانە ئەرا بڕیگ بەرهەم وەپای رووژنامەی کشاوەرزی و وەردەسبوین بەرهەم ناوخویی.

‏

‏