‏شانەی بابل: زەخمداری سێ کەس وە هووکار تەقینەوەیگ لە جورف ئەلنەسر

بابل

‏شانەی قەیران مێیدیایی لە بابل، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان سێ کەس وە سووکی زەخمدار بوین وە هووکار تەقینەوەیگ کە لە ناوچەی جورف ئەلنەسر رویدا.

‏شانەگە لە بەیاننامەیگ، کە رسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ناوچەی جورف ئەلنەسر لە سەعات شەش شەوەکی کەفتە وەر دەسدرێژییگ کە بویە هووکار تەقینەوەیگ لە دەورگرد شوون دیاریکریاگەگە.

‏وتیش؛ رویداوەگە بویە هووکار زەخمداربوین سێ کەس وە سووکی تەنیا وە هووکار هێز تەقینەوەگە، بی ئەوەگ هویچ زەرەد ترەک تووماربکرێد، دیاریکرد زەخمدارەیل ئەرا وەرگردن چارەسەر کل کریانە و دوای ماوەی کەم لە خەستەخانە چگنەسە دەر.

