شانەی بابل: زەخمداری سێ کەس وە هووکار تەقینەوەیگ لە جورف ئەلنەسر
شەفەق نیوز - بابل
شانەی قەیران مێیدیایی لە بابل، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان سێ کەس وە سووکی زەخمدار بوین وە هووکار تەقینەوەیگ کە لە ناوچەی جورف ئەلنەسر رویدا.
شانەگە لە بەیاننامەیگ، کە رسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ناوچەی جورف ئەلنەسر لە سەعات شەش شەوەکی کەفتە وەر دەسدرێژییگ کە بویە هووکار تەقینەوەیگ لە دەورگرد شوون دیاریکریاگەگە.
وتیش؛ رویداوەگە بویە هووکار زەخمداربوین سێ کەس وە سووکی تەنیا وە هووکار هێز تەقینەوەگە، بی ئەوەگ هویچ زەرەد ترەک تووماربکرێد، دیاریکرد زەخمدارەیل ئەرا وەرگردن چارەسەر کل کریانە و دوای ماوەی کەم لە خەستەخانە چگنەسە دەر.