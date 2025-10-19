شاند تورکیا سەردان بەغداد کەێد ئەرا دانوسەنین لە باوەتەیل ئاو و نەفت

شەفەق نيوز - بەغداد

سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کە ئەوەسا لەی نزیکە شاندیگ تورکی وە فەرمی سەردان بەغدای پایتەخت عراق کەێد، ئەرا دانوسەنین لە باوەتەیل ئاو و هەناردەی نەفت لەڕی بەندەر جیهان تورکی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: شاندەگە بەشیگ لە وەرپرسەیل تورک هاناوی، و لە سەردانەگە باس باوەتەیل هاوبەش و رێککەفتن لەبان شیوەیگ یاسایی کەن ماف هەردوگ لایەن گەرەنتی بیەید لە باوەتەیل هاوبەش جویر بەش ئاو عراق لە تورکیا.

وتیش: شاندەگە ئەوەسا وەگەرد وەرپرسەیل عراق باس رێککەفتن نەفتی و باوەتەیلیگ ترەک کەێد لە بەغداد.

وەرجەیە، لە دەی تشرین یەکەم گوزەشتە، شاندیگ لە حکومەت عراق وە سەرۆکایەتی فوئاد حسێن جیگر سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل و وەزیر دەیشت عراق سەردان ئەنقەرە کرد، و وەگەرد لایەن تەرمی باس پرس ئاو و پاڵپشتیکردن هاوکاری دووانی بەی چین گرنگە کرد.