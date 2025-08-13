‏شارەیل عراق هانە دەیشت پەیمانەیل گەرمی جەهان

2025-08-13T08:38:58+00:00

شەفەق نیوز ــ بەغداد

خشتەی بەرزترین پلەی گەرمی توومارکریاگ جەهان لەماوەی بیس و چوار ساعەت وەرین  چوڵە لە شارەیل عراق، وەپای بەیاننامەی کەشوهەوای جەهانی، و شار ئابادان لە ئیران ها لوتکە وە  48.6 پلە.

ئەحسا لە سعودیە وە دویەم تێد وە پلەی گەرمی  48.5 لەدویای ئەهواز و ئورومیە تێد وە 48.2 پلە، لەدویایان سەفی ئاباد دزفول لە ئیران تێد وە   47.4 پلە، و قەیسومە لە سعودیە تێد  وە 47.3 پلە.

فرۆکاخانەی عەقەبە لە ئۆردن وە 47 پلە، وعولای سعودی وە  46.8 پلە و فرۆکەخانەی مەلک فەهەد ناودەوڵەتی  46.7 پلە، قەریات لە سعودیە 46.4 پلە.

