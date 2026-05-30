شارەزایگ ژینگەیی: وەرداین ئاوییەیل تورکی ئەرا عراق "ناچارییە" و گامیگ سیاسی یا مرۆیی نییە

سەمیم سەلام ئەبو فورات، سەرۆک ناوەند فورات ژینگەیی، دووپات کرد کە زیایبوین دۊایین لە وەرداینە ئاوییەیل لە بەنداوەیل تورکییەو نیەتۊەنریەێد وەجۊر کاریگ سیاسی یا مرۆیی و قەڵەم بیریەێد، بەڵکم - وەقسەی خوەی - لەناو چوارچیوەیل هونەری و ژینگەیی و ئابووری تیەێد کە وەبان ئەنقەرە چەسپیانە.

ئەبو فورات لە قسەیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ورکیا وەگەرد دۆسیەی ئاو کەێد جویر دۆسیەیگ سەروەری و ئەمنی وە پلەی بنەڕەتی رەفتار کەێد، و ئەوەگ ئیسە روی دەێد دەرەنجام تیکەڵبوین چەن هووکاریگە کە زوور نانە وەرەو وەرداین بڕەیل گەورەتر لە ئاو لە ماوەی دۊایی.

دیاری کرد کە لەناوەین ئی هووکارەیلە فشارەیل لەبان کەرت وزە و وەکارخستن بەنداوە کارەباییە ئاوییەیلەس ئەرا دابینکردن داواکاری ناوخۆیی و پابەندبوینەیل بەسانن کارەبایی، بیجگە رەوشە کەشوهەواییەیل کە وەخوەی دوینێد وە وارین واران فرەیگ و تاویان وەفرەیل، کە بویە هووکار پڕبوین بڕیگ لە ئەممارەیل و گرنگی چووڵکردن زیایەگە ئەرا دویرەوکەفتن لە رخدارەیل لافاوەیل.

هەرلیوا، دیاری کرد کە چالاکی زەویلەرزەیی لە بڕیگ لە ناوچە نزیکەیل لە دامەزراوەیل بەنداوەیل ریکارەیل مقیەتیکاری چەسپنێد کە پەیوەندی دیرن وە وەڕیەوەبردن ئاستەیل ئاو و زامنکردن سەلامەتی ژیرخانە ئاوییەیل.

ئەبو فورات دیاری کرد کە ئی وەرداینەیلە بیجگە لە مدووەیلیان، شایەت وە شبوەیگ راسەوخۆ رەنگ بیەنەو لەبان دەوڵەتەیل خواراو جۊر عراق و سووریا، لەڕی ناجیگیری لە دابینکردنە ئاوییەیل و ئەوەیش یاوەرییەتی لە شوینەوارەیل ژینگەیی و کشتوکاڵی.

لەی چوارچیوە، داوای گرنگی جویلەیگ فەرمی عراقی وەرەو داواکردن وە میکانیزمەیل ئاشکرا کرد ئەرا وەڕیەوەبردن زەرەد ئاوییەگە، و پێشنیارکردن چەمک (بەشەوکردن زەرەد) لەناو هەر لەیەکفامستنیگ ئایندەیی کە پەیوەندی وە چەمە هاوبەشەیل بیاشتوود.

دووپاتیش کرد لە گرنگی ئەوە عراق رزبەنی لەپیشینەییەیل لە دۆسیەی ئاوەگە دووارە رێک بخەێد وەجۊر ئەوەگ دۆسیەیگ سەروەری ستراتیژییە، لەڕی وەڕیەوەبردنیگ زانستی کە پشت وە شارەزایەیل بەسێد، و خاسەوکردن بەرهەمکاری ئەممارەیل ئاو، و کەمەوکردن دەسوەردانەیل ناهونەری لەی کەرت زینگە.