شارەزایگ کەشناسی مەزەنە کەێد لە مانگ ئایندە وارانەیل رفتیگ لە عراق بوارێد

شەفق نيوز- بەغداد

نائیل ئەلعەلی، شارەزای کەشناسی، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرا کرد کە عراق ئیرنگە تویش هشکەساڵی هاتگە لە مانگ ئەیلوول گوزەشتەو هەمیش لەی مانگە، و مەزەنە کرد لە سێ مانگ ئایندە وارانەیل رفتیگ بوارێد.

لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دوو هەفتەی سێیەم و چوارەم لە مانگ ئایندە، مەزەنە کریەێد وڵاتەگە بکەفێدە کاریگەری واران سووکیگ تا مامناوەند، و مەزنە کریەێد بوودە بەش ناوچەی خوەرئاوا و باکوور و بەشیگ لە ناوچەیل باشوور، دیاری کرد کە مەزەنە کریەێد لە مانگ تشرین دویەم تا کانوون یەکەم وەگەرد واران کەمیگ بویمن.

وتیش: کوت دویەم لە مانگ کانوون یەکەم ئایندە واران خاسیگ وارێد، و تا مانگ کانوون دویەم و شوبات و ئادار زیاترەو بوود، و جیاوازە وە رفتی کە هاتێ لە ماوەیل نزیک یەکتری بوون، وتیش؛ مازپابا باشوور ژیانی کەفنە کاریگەری ئی وارانەیلە لە ماوەی مانگ کانوون یەکەم، وەرجە رەسینی ئەرا ناوڕاس و باکوور وەشیوەی فراوانتر لە مانگ کانوون دویەم.