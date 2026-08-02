شارەزایگ زەویلەرزەناسی: زەویلەرزەیل کەرکووک مدووەگەی لەیەکدان هەردوگ پلێت عەرەبی و ئۆراسیایە
شەفەق نیوز- کەرکووک
شارەزا لە زەویلەرزەناسی، عەلی رەمسان، رووژ یەکشەممە، دووپات کرد، کە ئەو زەویلەرزەیلە کە لە پارێزگای کەرکووک توومار کریان کەفتنەسە ناوچەیگ کە ناسریاگە وەناو (Kirkuk Embayment)، کە بەش وەرەونواچگ لە پشتینە چەمیاگەیلەس لە باکوور عراق، و گریەدارە وە ناوچەی لەیەککەفتن لەناو پشتینە کۊیەیل زاگرۆس.
رەمسان، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە "ناوچەی (Kirkuk Embayment) شمارەیگ لە چەمیاگە سەرەکییەیل لەخوەی گرێد، دیارترینیان چەمیاگ کەرکووکە کە دریژبۊنەوەگەی باکوور خوەراوا – باشوور خوەرهەڵاتە، و بڕیگ لە زەنگە پیچەوانەیل دیرن"، و دیاری کرد کە "زەنگەیل چۊ مدوو سەرەکی ئەرا رۊداین زەویلەرزەیل هەژمار کریەین".
دیاری کرد کە " ئەو زەویلەرزەیلە لە ئەنجام لەیەکدان پلێت عەرەبی وەگەرد پلێت ئۆراسیایی هاتنە، و ئەوەیش لیککەفتنیگ جیۆلۆجییە کە هێمان تا ئمڕوو وە ریژەیل یەواشیگ وەردەوامە، ئەوەگ بوودە مدوو کەڵەکەبۊن فشارەیل و دۊای ئەوەیش ئازادبۊنیان لە دریژایی زەنگەیل، وەگەرد یەیش زەویلەرزە رۊ دەێد".
رەمسان، وتیش کە "زنجیرەی زەویلەرزە توومارکریاگەیل وە هاز 4.3 دۊای ئەوەیش 4.1 دۊای ئەوەیش 4.0 پلە نشانەس ئەرا ئەوەگ بەشیگ لە فشار کەڵەکەبۊەگە لە دریژایی زەنگەگە یا زەنگەیل هاوسا ئازاد بۊە، و ئەوەیش شیوازیگە فرە لە زنجیرە زەویلەرزەیل دۊنریەێد، وەلی ئەوە نییە کە گورجی زەویلەرزە کووتایی هاتیە، کە ئازادبۊین وزەگە وەردەوامە، وەلی وە شیوەیگ گشتی نیشانەیل ئەرێنیگ دەێد چۊنکە بڕە زەویلەرزەیل لە کەمەوبۊنن".
بەش چەودیاری زەویلەرزەیی لە دەسەی گشتی کەشناسی و چەودیاری زەویلەرزەناسی، شەوەکی ئمڕوو ئاشکرا کرد، کە بڕ گشتی شمارەی زەویلەرزە توومارکریاگەیل لە 30 تەمموز – 2 ئاب، رەسیەسە 20 زەویلەرزە، کە هازەیلیان لەبان پەیمانەی رێختەر لەناوەین سووک و ناوڕاس جیاواز بۊنە.
بڕە زەویلەرزە توومارکریاگەیل وەپای زانیارییە فەرمییەیل وەی شیوەی خوارەو بەشەو بۊنە: زەویلەرزە ناوڕاسین (3 تا 3.9 پلە): گەورەترین ریژە توومار کردنە وە بڕ 11 زەویلەرزە (بازنە سوورەیل لەبان نەخشەگە).
زەویلەرزە سووکەیل (2 تا 2.9 پلە): رەسینە 7 زەویلەرزە (بازنە زەردەیل)، و زەویلەرزە لاوازەیل (1 تا 1.9 پلە): رەسینە دوو زەویلەرزە (بازنە سەوزەیل).
نەخشەگە بەشەبۊن جوگرافی ناوەند ئی زەویلەرزەیلە نیشان دا، کە زوورم چالاکی زەویلەرزەگە لەو ناوچە خەسەو بۊە کە کەفتەسە خوەرهەڵات و باکوور خوەرهەڵات شار کەرکووک (وەرەو قەزای چەمچەماڵ و ناوچەیل هاوسنوور وەگەرد پارێزگای سلێمانی)، وەگەرد چالاکییگ دیاریکریاگ لە باشوور پارێزگاگە.