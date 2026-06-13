"سەيسبانە" گەنجیگ لە دیالە قویت دەێد

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لەدیالە، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە خنکیان گەنجیگ لە چەم "سەيسبانە" سەر وە حەوز دیجلە لە پارێزگاگە

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجیگ تەمەن 18 ساڵ گیان لەدەسدا وە خنکیان مەوقەی سناوکردن لە چەم سەیسبانە لە دەوگەرد ناحیەی کەنعان خوەرهەڵات شار بەعقوبە لە پارێزگای دیالە.

‏سەرچەوەگە ئاشکرایکرد، هێزە ئەمنیەیل توەنستنە تەرمەگە درارن و ئەرا پزیشک دادوەری کلبکەن، دیاریکرد رێکارەیل پێویست ئەرا رویداوەگە گیریاسەوەر.

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