"سەيسبانە" گەنجیگ لە دیالە قویت دەێد
2026-06-13T17:44:14+00:00
شەفەق نیوز ـ دیالە
سەرچەوەیگ ئەمنی لەدیالە، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە خنکیان گەنجیگ لە چەم "سەيسبانە" سەر وە حەوز دیجلە لە پارێزگاگە
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجیگ تەمەن 18 ساڵ گیان لەدەسدا وە خنکیان مەوقەی سناوکردن لە چەم سەیسبانە لە دەوگەرد ناحیەی کەنعان خوەرهەڵات شار بەعقوبە لە پارێزگای دیالە.
سەرچەوەگە ئاشکرایکرد، هێزە ئەمنیەیل توەنستنە تەرمەگە درارن و ئەرا پزیشک دادوەری کلبکەن، دیاریکرد رێکارەیل پێویست ئەرا رویداوەگە گیریاسەوەر.