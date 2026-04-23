‏کەسیگ وە چەقوو ژن خوەی کوشێد و وەشوینکەفتن دوو تەقەلای خوەیکوشتن لە بەغدا

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن توومەتباریگ کە ژنەگەی خوەی وە چەقوو کوشتیە وەرجە ئەوەگ تەرمەگەی لەبان یەکیگ لە جادەیل ناوچەی "شێخ عومەر" لەناوڕاس بەغدا پەیابکرێد.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، هێزەیل ئەمنی توەنستن تومەتبارەگە دەسگیربکەن لە لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دان وە تاوانەگە دانایە، دیاریکرد تاوانبار لە دانوەپینان راگەیانیە گوایە ژن خوەی بویە.

‏سەرچەوەگە دیاری کرد، ئەمبوڵانس تەرمەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک یاسایی کلکردیە، لە هەمان وەخت دەسەڵاتەیل ئاخڵەیگ ئەمنی لە دەور شوون رویداوەگە دانان و دەس کردن وە تەواوکردن رێکارەیل لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە هووکارە راسیەیل و وردەکارییەیل تاوانەگە.

‏لەلاییگ ترەک، دەوریەیل فریاکەفتن ریگری لە دوو تەقەلای خوەیکوشتن لە دوو ناوچەی جیاواز پایتەخت کردن کە هێزەیل سەرکەفتی بوین لە ریگریکردن لە کەسیگ خوازێد خوەی لە باڵەخانەی بەرزیگ لە ناوچەی "بەغداد جدیدە" وەخواربخەێد.

‏لە رویداویگ جیاواز، دەوریەیل توانستن ژنیگ ڕزگار بکەن تواستیە وە خوەی خستنە ناو چەم دیجلە نزیک "پیەڵ سەلام" لە شار مەدائین خوەی بکوشێد، سەرچەوەگە دیاریکرد هەردوگ حاڵەتەگە دریانە دەس لایەنە پەیوەندیدارەیل کریانە ئەرای دڵنیابون لە بیوەییان و وازکردن لێکۆڵینەوە لە هووکارەیلیان.

