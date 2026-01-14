سەگ هاریگ پەلامار خیزانیگ لەناو ماڵ خوەیان دەێد لە کەربەلا

شەفەق نيوز/ کەربەلا

لە سای زیایبوین رخداری بڵاوبوین سەگەیل وەرەلا، شار هندیە لە پارێزگای کەربەلا، ئمڕوو چوارشەممە، پەلامار سەگ هاریگ وەبان خیزانیگ وەخوەی دی، کە چگەسە ناو ماڵیگەو، و خاوەنی گەزیە، و زەخمداری کردیە، و زیڕە خستیەسە ناو خیزانەگە.

وەگورەی بەیاننامەیگ لەلایەن فەرمانگەی وەرگری شارستانی لە کەربەلا کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز؛ تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە هاناێ خیزانیگ دویای ئەوە کە هاوڵاتییگ پەیوەندی وەپییان کرد، دویای ئەوە کە سەگ هاریگ چگە ناو ماڵەگەی لە قەزای هندیە، و خاوەن ماڵەگە زەخمدار کردگە.

دیاری کرد کە تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە، و کەسەیل خیزانەگە وەبیوەی لەناو ماڵەگە دەرکرد، کە لەناو ژووریگ لە رخ ئەو سەگ هارەو خوەیان شاردوینەو، و سەگەگە لەو ناوە دویرەو خریا ئەرا بیوەیی مەردم.