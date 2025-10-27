‏سەنگ بناغەی یەکەمین کارخانەی "ماشین کارەبایی" لە عراق دانریا

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏پارێزگار کەرکوک، ئمڕوو دووشەممە، سەنگ بناغەی پرۆژەی کارخانەی ئۆرۆک ئەرا دروسکردن ماشین کارەبایی و بانزین و گازۆیل دانا.

‏رێبوار تەها پارێزگار کەرکوک وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "ئمڕوو لە کەرکوک و عراق دەسکریا وە یەکەمین جویر لە مژار پیشەسازی نیشتیمانی لەری دانان سەنگ بناغەی پەگپترین کارخانەی دروسکردن ماشین کارەبایی، کە وە یەکەمین جویر دانرێد لە عراق و خوەرهەڵات ناوڕاس.

‏وتیش، "ئیدارەی کارخانەگە لەیەکفامستن سەرەتایی وەرد شمارەیگ کۆمپانیای دروسکرد نماشین ئەمریکی و ئەلمانی و تورکی کردیە، وە ئامانج هاوردن تەکنەلۆژیای نوو ئەرا عراق و ئەوزەڵداین وە هاز پیشەسازی لە مژاریگ ئومێد بەخش".

‏دیارکرد، پرۆژەگە بەشدارە لە دابینکار هەزاران دەرفەت کار ەرا گەنجەیل پارێزگای کەرکوک، پاڵپشتی ئابووری نیشتیمانی کەێد لەری کەمکردن پشت بەسان وە هاوردەیل و گاڵداین پیشەسازی ناوخوەی لە کەرت ماشینەیل.

‏وەپای زانیاریەیل، کارخانەگە لەماوەی 180 رووژ ئامادەبوود و وە میکانیزم دوو بەش رووژانە کارکەن، وە شیوەی راسکانی لەماوەی 365 رووژ لە بڕوار دانان سەنگ بناغەی دەسکەێدە بەرهەمهاوردن.

‏پسپۆر ئابووری عەلی خالید وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "کارخانەگەی دروسکردن ماشین لە کرکوک دانرێد نوێنەرایەتی گام گرنگیگ کەێد لە جوراوجویری ئابووری عراق و کەمتر پشت بەسان وە نەفت جویر سەرچەوەیگ سەرەکی داهاتەیل".

