سەنگ بناغەی یەکەمین کارخانەی "ماشین کارەبایی" لە عراق دانریا
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
پارێزگار کەرکوک، ئمڕوو دووشەممە، سەنگ بناغەی پرۆژەی کارخانەی ئۆرۆک ئەرا دروسکردن ماشین کارەبایی و بانزین و گازۆیل دانا.
رێبوار تەها پارێزگار کەرکوک وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "ئمڕوو لە کەرکوک و عراق دەسکریا وە یەکەمین جویر لە مژار پیشەسازی نیشتیمانی لەری دانان سەنگ بناغەی پەگپترین کارخانەی دروسکردن ماشین کارەبایی، کە وە یەکەمین جویر دانرێد لە عراق و خوەرهەڵات ناوڕاس.
وتیش، "ئیدارەی کارخانەگە لەیەکفامستن سەرەتایی وەرد شمارەیگ کۆمپانیای دروسکرد نماشین ئەمریکی و ئەلمانی و تورکی کردیە، وە ئامانج هاوردن تەکنەلۆژیای نوو ئەرا عراق و ئەوزەڵداین وە هاز پیشەسازی لە مژاریگ ئومێد بەخش".
دیارکرد، پرۆژەگە بەشدارە لە دابینکار هەزاران دەرفەت کار ەرا گەنجەیل پارێزگای کەرکوک، پاڵپشتی ئابووری نیشتیمانی کەێد لەری کەمکردن پشت بەسان وە هاوردەیل و گاڵداین پیشەسازی ناوخوەی لە کەرت ماشینەیل.
وەپای زانیاریەیل، کارخانەگە لەماوەی 180 رووژ ئامادەبوود و وە میکانیزم دوو بەش رووژانە کارکەن، وە شیوەی راسکانی لەماوەی 365 رووژ لە بڕوار دانان سەنگ بناغەی دەسکەێدە بەرهەمهاوردن.
پسپۆر ئابووری عەلی خالید وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "کارخانەگەی دروسکردن ماشین لە کرکوک دانرێد نوێنەرایەتی گام گرنگیگ کەێد لە جوراوجویری ئابووری عراق و کەمتر پشت بەسان وە نەفت جویر سەرچەوەیگ سەرەکی داهاتەیل".