سێیەم لە ماوەی چەن ساعەتیگ.. قورتارکردن دەیان زیارەتکار ئیرانی لە رویداویگ رخبەر لە باشوور عراق (ڤیدیۆ)

شەفەق نیوز ــ زیقار

دەیان زیارەتکار ئیرانی، شەو شەمە لەبان یەکشەممە، لە رویداویگ هیزگردن ئاگر لەناو پاسەگەیان قورتارکریان لەبان ری ناودەوڵەتی خێرای ناوەین پارێزگایەیل زیقار و بەسرە، وەبی ئەوەگ زەخمداری بوود.

سەرچەوەیگ لە وەرگیری شارستانی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیمەیل شارستانی توەنستنە کۆنترۆل ئاگرەگە بکەن و کپیەوبکەن وە وەختیگ پەیمانەیی، دیاریکرد رویداوەگە تەنیا زەرەد مادی رەسانییە وە پاسەگە کە وەرەو مەزارگەیل ئاینی هەڵیانگردبوی.

یەیش سێیەم رویداو لەی جویرەس، لەدویای ئەوەگ سەرچەوەیل ئەمنی، دویەشەو شەممە، خەوەردان لە هیزگردن دوو ئاگر جیا یەکەم لەناو باسیگ کە زیارەتکەرەیل ئیرانی هەڵگردوی لەبان ری دیالە بەغدا، دویەم لەبان ئەو ریە کە رەسێدە "شەریفە بنتت ئەلحەسەن" لە پارێزگای بابل، وەبی رویدان زەخمداری.