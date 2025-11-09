سێیەم جارە لە ئەنبار.. دەسگیرکردن توومەتبارەیل سەنین کارتەیل دەنگدان

شەفق نيوز- ئەنبار

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای ئەنبار، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن سێ توومەتبار، یەکیگیان ئەندام ئەمنیە، مەوقەی سەنین کارتەیل هەڵوژاردن لەناو مەکتەو هودا لە قەزای حەبانیە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزەیل ئەمنی توومەتبارەیل وەرەو شوین لێکۆڵینەوە بردن ئەرا جیوەجیکردن ریکارەیل، دیاری کرد کە دویای رەسین زانیاری لەبان کارەیلیان لەناو بنکەگە دەسگیر کریان.

وتیش: توومەتبارەیل کارتەیگ وە 250 هەزار دینار سەننە.

وەرجەیە، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە دەسگیرکردن توومەتبارەیلیگ دەنگەیل هەڵوژاردن سەننە لە قەزای حەبانیە لەناو مەکتەو خالدیە.

شەوەکی ئمڕوو، هەمیش بڕیگ کەس دەسگیر کریان وە توومەت سەنین دەنگەیل هەڵوژاردن نزیک بنکەی ئەمجاد لە شار رەمادی.