‏سیمای خێزان عراقی لە یەک مانگ: ٢٧ هەزار مارەبڕین و ٤٨٨٨ تەڵاق

‏ئەنجومەن باڵای دادوەری لە عراق، ئمڕوو دووشەممە، ئامار گرێبەسەیل دەزویرانی و تەڵاق لە گشت دادگایەیل تێهەڵچگنەیل عراق ئەرا مانگ کانوون یەکەم ساڵ ٢٠٢٥ بڵاوکرد، وەپای ئامارەگە، زیاتر لە ٢٧ هەزار گرێبەس دەزویرانی و ٤,٨٨٨ تەڵاق توومارکریا.

‏وەپای خشتەگەی ئەنجومەن باڵای دادوەری، دابەشبوین تێکڕای دەزویرانیەیل وەیجویرەس، بەغداد/ ڕەسافە:٤,١١٢ گرێبەس (بەرزترین رێژە)، بەغداد/ کەرخ: ٣,٢٣٧ گرێبەس، نەینەوا: ٣,٠٦٤ گرێبەس، بەسرە: ٢,٤٨١ گرێبەس، دیالە: ١,١٤٦ گرێبەس.

‏و لە پارێزگایەیل ترەک: بابل ١,٥٦٧، زیقار ١,٥٣٥، ئەنبار ١,٤٩٤، کەربەلا ١,١٧٥، سەڵاحەدین ١,٠٥٩، میسان ١,٠٤٤، واست ٩٧٥، موسەنا ٩١٩، کەرکوک ٩١٦، قادسیە ٩١٥ و لە دیالە ١١٤٦.

‏لە ئاست تەڵاق، بەغداد/ رەسافە وە ٧٩٨ تەڵاق لە پێشەنگ لیستەگەس، لە دویای ئەویش بەغداد/ کەرخ وە ٦٩٢ تەڵاق، نەینەوا وە ٥٣٠ تەڵاق تێد؛ لە وەختیگ دیالە ٣٤٣، زیقار ٢٩٥، ئەنبار ٣٠٠، بەسرە ٢٥٣، کەرکوک ٢٥٢، بابل ٢٤١، نەجەف ٢٠٨، قادسیە ٢٠٣، سەڵاحەدین ٢٥٠، واست ١١٥، و موسەنا ٩٢ حاڵەت لەناوی توومارکریاس، میسانیش وە ٧١ کەمترین رێژەی تەڵاق توومارکردیە.

‏ئەنجومەن باڵای دادوەری ئاشکرایکرد، کوو گشتی حاڵەتەیل تەڵاق توومارکریاگ لە ماوەی ئەو مانگە ٤ هەزار و ٨٨٨ حاڵەت بویە، لە وەرانوەر ٢٧ هەزار و ٢ گرێبەس دەزویرانی لە گشت دادگایەیل تێهەڵچگن وڵات، یەیش لە چوارچمگ ئامارەیل فەرمی تایوەت وە مانگ کانوون یەکەم 2025.