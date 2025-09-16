کەسەیلیگ دەمپیچیاگ پەرد بوونە ناو نووڕینگەی پزشکیگ و پەلاماری دەن

شەفەق نيوز- ديالە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە تویشهاتن پزشکیگ وە شکیان و زەخم لە ئەنجام پەلاماردانی وەلایەن سێ کەس دەمپیچیاگ لە قەزای موقدادیە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پزشکیگ وەناو حوزەیفە محمد تویش زەخمەیل سەختیگ هات دویای ئەوە کە کەسەیلیگ دەمپیچیاگ لەناو نووڕینگەی پەلاماری دان، وتیش؛ ئەرا خەسەخانەیگ نزیک بریا، و سکاڵا لەبان کەسەیلیگ توومار کرد.

سەرچەوەگە وتیش: رویداوەگە لە ئەنجام ناکۆکییگ ناوەین پزیشکەگە و ئەو کەسەیلە بویە.

مورتەزا خەزرەجی نەقیب پزیشکەیل لەبان فەیسبوک نویسان: وەرجەیە وتیمنە و ئیشەیش ئویشیمن؛ ژیان پزشکەیل کەفتیەسە رخداری، کی وەرپرسیارێتی مقیەتیکردن پزشکەیل و گورجکردن یاسا هەڵگرێد؟ دیالە دارستانە.