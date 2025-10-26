سەلاحەدین.. زەخمداری 4 کەس وە رویداویگ هاتوچو لە ناحیەی مەکحول
شەفەق نیوز ـ سەلاحەدین
سەرچەوەیگ لە پۆلیس هاتوچوی سەڵاحەدین، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە زەخمداری چوار کەس وە مدوو رویداو هاتوچو لە ناحیەی مەکحول باکوور پارێزگاگە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، رویداوەگە لە ئەنجام لەیەکەوداین ناوەین دوو ماشین لە جویر "تویۆتا پرادۆ" و "کیا"یگ بویە لەئەنجام چوار کەس ناو ماشینەگە زەخمداربوین.
وتیش، مەفرەزەی پۆلیس رەسینەس شوین رویداوەگە، و تیمەیل فریاکەفتن زەخمدارەیل ئەرا خەستەحانەی نزیکیگ کلکردنە، وتیش وەپای لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی هووکار سەرەکی رویداوەگە خێرایی بەرز بوییە.