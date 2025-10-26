‏سەلاحەدین.. زەخمداری 4 کەس وە رویداویگ هاتوچو لە ناحیەی مەکحول

‏شەفەق نیوز ـ سەلاحەدین

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس هاتوچوی سەڵاحەدین، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە زەخمداری چوار کەس وە مدوو رویداو هاتوچو لە ناحیەی مەکحول باکوور پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، رویداوەگە لە ئەنجام لەیەکەوداین ناوەین دوو ماشین لە جویر "تویۆتا پرادۆ" و "کیا"یگ بویە لەئەنجام چوار کەس ناو ماشینەگە زەخمداربوین.

‏وتیش، مەفرەزەی پۆلیس رەسینەس شوین رویداوەگە، و تیمەیل فریاکەفتن زەخمدارەیل ئەرا خەستەحانەی نزیکیگ کلکردنە، وتیش وەپای لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی هووکار سەرەکی رویداوەگە خێرایی بەرز بوییە.

