‏سێ سزای زیندانیکردن ئەرا خانمە وەڕێوەبەر بانک رەشید لە دیالە

دیالە

‏دەسەی دەسپاکی فیدڕاڵی، ئمڕوو پەنجشەممە، سێ سزای غیابی دەرکرد ئەرا زیندانیکردن خانمە وەڕێوەبەر وەرین یەکیگ لە لقەیل بانک رەشید لە پارێزگای دیالە، فاتمە رەشید جاسم، ئەرا ماوەی شەش ساڵ ئەرا هەر سزایگ، لەدویای چەسپانن دەسداشتن وە مەبەست لە زەرەد رەسانن وە پویل و بەرژەوەنی بانکەگە.

‏دەسەگە ئاشکرایکرد، دادگا توومەت زەرد رەسانن وە مەبەست وە پویل و بەرژەوەنیەیل ئەو شوینە کە کار لەلیکردیە ئاراستەی خانمە زیندانیەگە کردیە، وەپای سزایەیل مادەی 340 لە یاسای سزاداین و مادە هاوبەشەیل 47 و48 و49 ، وتیش ئەو خانمە زیندانیەی سێ قەرز مەرەقەز کردیە ئەرا سەنین ماشین وە پشت بەسان وە گەرەنتیەیل ساختە لەو ماوە کە پلەی وەڕێوەبەر یەکیگ لە لقەگان داشتیە.

‏ وتیش، لەدویای ئاگاداربوین لە دانوەپیدانانەیل نوێنەر یاسایی بانک رەشید و داتایەیل توومەتبارەیل ترەک، و راپۆرتەیل بەڵگە تاوانەیل، و رێنمایەیل لێکۆڵینەوەی ئیداری، بەڵگەی تەواویگ ئەرای شەرمەزارکردنی وەردەسبوی.

‏دادگا بڕیاردا وە پشت بەسان وە مادەی 143/أ لە یاسای سزادان سزایەیل جیوەجی بکەێد، فەرمان دەسگیرکردن ئەرای دەربکەێد و دەسبگرێد وەبان سەروەتەیل گواستراوە و نەگوازراو و نواگیری لە گەشتکردنی وەرد ماف داین وە لایەن زەرد دی کە سەرداین دادگای شارستانی بکەێد ئەرا داوای قەرەبووکردن.

