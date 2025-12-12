سیستانی دویای خاسەوبوینی پیشوازی لە میوانەیل کەێد
شەفەق نيوز- نەجەف
هەشمارەیلیگ نزیک لە نویسنگەی عەلی سیستانی مەرجع باڵای شیعە لە عراق، وتن: سیستانی پیشوازی لە بڕیگ هاوڵاتی کرد کە هاتنە ئەرا پیرووزباییکردن وە ساڵیاد لەداڵگبوین فاتیمەی زەهرا دویەت پەیغەمبەر ئیسلام.
ئەو هەشمارەیلە کە ئاژانس شەفەق نیوز نووڕیەی وتن: سیستانی دویای خاسەوبوینی لە ئەنفلەوەنزا، پیشوازی لە بڕیگ لە باوەڕدارەیل کرد لە ساڵیاد لەداڵگبوین زەهرا.
دویەکە پەنجشەممە، ئاژانس شەفەق نیوز دووپات کرد کە ئەوەسا ئمڕوو جمعە سەید سیستانی دووارە پیشوازی لە سەردانکەرەیل کەێد.
ئیوارەی پەنجشەممە، نویسنگەی سیستانی راگەیان کە و ئەوەسا لە سوو جمعەو دەسکەێدە پیشوازی لە میوانەیل.