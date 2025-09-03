سەرچەوەیگ: مووچەی مانگ ئەیلوول خانەنشینەیل عراق دویا خریا

شەفەق نیوز ـ بەغدا

سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە دویاخسن مەرەقەزکردن مووچەی خانەنشینەیل.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، مووچەی خانەنشینەیل مەدەنی و سەربازی ئەرا مانگ ئەیلوول دویاخریا تا راگەیانن ترەک وە مدوو کەمی نەختینەی دارایی، مەزەنەکرێد سەرەتای هەفتەی بانان بەشەوبکرێد.

وتیش، وەزارەت دارایی خاستر بوی قەرز لە بانکەیل حکومی وەربگرێد ئەرا دابینکردن مووچەی ئەو خانەنشینانەیلە هەوەجەی فرەیگ کەن، لەبر ئەوەگ قەرز لە ژیر ناو "دەسپیشخەری" بەێد.