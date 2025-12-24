‏سەرچەوەیگ: مووچەی فەرمانبەرەیل و خانەنشینەیل وە مدوو پرۆسەی حساوکردن ساڵانە پەکی نیەکەفێد

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرایکرد پرۆسەیل حساوکردن ساڵانە (جەرد) و هاوتاکردن ساڵانە کە بانکە حکومییەیل لە کۆتایی گشت ساڵیگ ئەنجامی دەن، کاریگەری نیەکەدە بان خەرجکردن مووچەی فەرمانبەرەیل و خانەنشینەیل.

‏سەرچاوەگەە بە ئاژانس شەفەق نیوزی راگەیان: "وسانن بڕیگ لە چالاکییە بانکییەیل لەی ماوە، لە چوارچمگ ڕێکارەیل هاوتاکردن ساڵانەدایە کە پاکتاوکردن هەژمارەیل وسیاگ و ئامادەکردن ئامار و داتایەیل کۆتایی ساڵ گرێدەو."

‏وتیش؛ "مووچەیل وە شێوەیگ ڕێکخراو لە ری سیستمە ئەلیکترۆنییەیل و کارتەیل پویلەیل ئەلیکترۆنیی خەرج کریەن"، دیاریکرد "ڕێکارەیل جەرد ساڵانە لە ٢٥ی ئێ مانگە دەسوەپیکەێد و هاوکات بوود وەرد وسانن وەختانەی بڕیگ لە خزمەتگوزاری بانکیەیل، وە مەرجیگ لە سەرەتای ساڵ نووەو گشت چالاکیەل وەپای رێکارە فەرمیەیل دەسوەپیکەن.

‏ سەرچاوەگە دیاریکرد: "فەرمانگەی خانەنشینی لە گفتوگوکردنە وەرد بانکەل تا رێگری لە دوارە دویاکەفتن دابەشکردن مووچە خانەنشینەیل بکەێد لە پسایگ ئەگەر وەخت خەرجکردنی بکەفێدە ناو پشوو فەرمیەیل".

