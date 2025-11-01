سەرچەوەیگ: سوو یەکشەممە مووچەی خانەنشینەیل عراق بەشەو کریەێد

شەفەق نيوز - بەغداد

سەرچەوەیگ لە وەزارەت دارایی عراق، ئمڕوو شەممە، مەزەنە کرد سوو یەکشەممە مووچەی مانگ تشرین دویەم خانەنشینەیل عراق بەشەو بکریەێد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەزەنە کریەێد سوو یەکشەممە مووچەی خانەنشینەیل مەدەنی و سەربازی ئەرا مانگ تشرین یەکەم بەشەو بکریەێد، ئەوەیش دویای تەواوبوین پاڵپشتیکردن سپۆنسەر و دابینکردن پویلەیل لە لایەنەیل پەیوەندیدار.

وتیش: بەشەوکردن ئی مووچە لەوەی پشوو رووژ شەممە خریاسە دویا.